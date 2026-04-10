Um morto e 14 feridos depois de autocarro ter caído de penhasco na ilha canária de La Gomera

Um homem morreu e outras 14 pessoas ficaram feridas, três delas com gravidade, depois de o autocarro em que se seguiam ter caído esta sexta-feira, 10 de abril, num penhasco na ilha canária de La Gomera.A viatura pertence à empresa Gomera Tours e transportava 27 turistas, todos de origem britânica, além do motorista.O acidente foi reportado pouco depois das 13h15 locais (mesma hora em Lisboa), quando o veículo fazia um trajeto entre Playa de Santiago, uma cidade turística no sul da ilha, para a capital, San Sebastián de La Gomera, de onde os passageiros seguiriam de ferry para Tenerife."É um milagre que não tenha havido mais vítimas mortais", disse o conselheiro insular para as Políticas Territoriais, Ambiente e Sector Primário, citado pelo El País.Para o local foram mobilizadas várias ambulâncias do Serviço de Emergência das Canárias, dois helicópteros e unidades policiais.O Governo das Canárias declarou o estado de alerta às 14h00 devido ao acidente, uma medida necessária para restringir o trânsito. O presidente do governo regional, Fernando Clavijo, escreveu na rede social X que está a “acompanhar” o acidente “e o trabalho das equipas de emergência que estão no local”..O atual ministro da Política Territorial e da Memória Democrática e antigo Presidente do Governo Regional das Canárias, Ángel Víctor Torres, falou numa “notícia trágica em La Gomera”. “Estamos a acompanhar de perto as ações dos serviços de emergência e da equipa médica nestes primeiros momentos. O meu coração está de luto. Que não haja mais vítimas”, afirmou, também no X..Há cerca de um ano, em maio, aconteceu outro acidente no mesmo troço de estrada, quando um autocarro se despistou e capotou, provocando a morte de uma mulher de 73 anos e ferimentos grave em outras dez pessoas.