Um atirador que matou cinco pessoas em Kiev foi morto a tiro pela polícia

Um atirador que matou pelo menos cinco pessoas nas ruas de Kiev, antes de fazer reféns e barricar-se num supermercado nos subúrbios, foi morto a tiro pela polícia, anunciaram este s+abado (18) as autoridades ucranianas.De acordo com um comunicado do MInistério do Interior, citado pela agência norte-americana de notícias Associated Press (AP), as unidades táticas especiais da polícia invadiram a loja após falharem as tentativas de contactar o atirador através de um negociador.O agressor foi morto na troca de tiros que se desencadeou depois de resistir à detenção, aponta-se ainda no comunicado citado pela AP.O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que pelo menos cinco pessoas foram mortas e que outras 10 foram hospitalizadas.O tiroteio ocorreu no distrito de Holosiivskyi, em Kiev, precisou o presidente da câmara, Vitali Klitschko, e as imagens difundidas nas televisões locais mostram a polícia a proteger-se no centro comercial onde se situava o supermercado enquanto eram disparados tiros.