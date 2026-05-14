Ulisses Correia e Silva durante uma arruada da campanha eleitoral.
Ulisses Correia e Silva durante uma arruada da campanha eleitoral.ELTON MONTEIRO / LUSA
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Ulisses Correia e Silva, o primeiro-ministro que acredita que vai ter uma terceira vitória em Cabo Verde

Após duas maiorias absolutas, o presidente do Movimento para a Democracia vai mais uma vez a votos nas legislativas de domingo, apresentando-se como líder de uma lista 60% renovada.
Ana Meireles
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