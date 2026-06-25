Donald Tusk recebeu em Gdansk a sua homóloga ucraniana, Yulia Svyrydenko.
Donald Tusk recebeu em Gdansk a sua homóloga ucraniana, Yulia Svyrydenko. EPA / ADAM WARZAWA
Internacional

UE entrega primeira tranche de empréstimo a Kiev em reunião sem a presença de Zelensky

Nos próximos dias, será ainda libertada a primeira parcela dos 6 mil milhões destinados à produção de drones. Tusk apelou a que ucranianos e polacos construam um futuro comum com base na verdade.
Ana Meireles
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