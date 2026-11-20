A União Europeia e o Reino Unido concordaram esta sexta-feira, 20 de novembro, reforçar as suas relações, dez anos após o Brexit, com novos acordos sobre mobilidade para jovens, comércio agroalimentar e mercados de carbono.

“Tendo em conta os laços que unem a União Europeia (UE) e o Reino Unido, reconhecemos que é do interesse mútuo desenvolver uma relação cada vez mais estreita”, lê-se na declaração final da cimeira UE-Reino Unido, que se realizou em Bruxelas.

Entre os principais acordos anunciados, está o facto de o Reino Unido e a UE terem negociado um novo “regime de experiência para jovens”, que permitirá que 100 mil jovens europeus e britânicos “residam no território da outra parte por um período máximo de três anos”.

O objetivo deste programa, lê-se na declaração, é que os jovens possam “desenvolver atividades como trabalhar, estudar, participar em programas ‘au pair’, fazer voluntariado ou simplesmente viajar”, do outro lado do Canal da Mancha.

No entanto, não foi ainda alcançado um acordo numa das exigências feita pela UE: garantir que estudantes universitários europeus possam frequentar universidades britânicas pagando as mesmas propinas que os estudantes locais, o que acontecia antes do ‘Brexit’.

Na declaração, a UE e o Reino Unido comprometem-se apenas a continuar a trabalhar para tentar chegar a um acordo sobre esse assunto nos próximos meses.

“O objetivo é aumentar as oportunidades dos estudantes de ambas as partes. As negociações serão concluídas no prazo de seis meses a contar da data da cimeira”, lê-se na declaração.

Além deste acordo de mobilidade, as duas partes concordaram também em desenvolver uma “área comum sanitária e fitossanitária”, que irá permitir que a “grande maioria das trocas de animais, produtos de origem animal, plantas e produtos vegetais” entre as duas partes possa ser feita sem os “certificados ou controlos atualmente exigidos”.

Também a nível climático, a UE e o Reino Unido concordaram em interligar os seus respetivos mercados de carbono, o que, segundo se lê na declaração, “proporcionará uma base estável para o reconhecimento mútuo das licenças de emissão” das duas partes.

O acordo permitirá ainda que os bens da UE e do Reino Unido fiquem isentos dos respetivos mecanismos de ajustamento de carbono.

Na declaração, as duas partes salientam que os acordos sobre padrões fitossanitários e mercados de carbono vão “contribuir para reforçar o comércio bilateral, assegurando simultaneamente condições de concorrência equitativa e o desenvolvimento sustentável”.

O objetivo é que estes três acordos hoje alcançados entrem em vigor em 2028, refere a declaração. Segundo a imprensa britânica, o intuito da UE é que só sejam aplicados ao mesmo tempo que um eventual acordo sobre as propinas universitárias, de forma a manter a pressão sobre Londres.

Estes são os três acordos mais tangíveis que saem desta cimeira entre a UE e o Reino Unido, feita numa altura em que o primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, tem procurado uma reaproximação com o bloco.