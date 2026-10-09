UE considera conversações com China primeiro passo para reequilibrar comércio

O comissário europeu para o Comércio, Maros Sefcovic, considerou esta sexta-feira, 9 de outubro, um “primeiro passo crucial” os resultados das conversações com a China para reequilibrar as relações comerciais, mas ressalvou que as medidas acordadas são apenas o início do processo.

“É um primeiro passo crucial, mas é apenas um primeiro passo no processo de reequilíbrio” das relações comerciais, afirmou Sefcovic à imprensa, em Pequim, no final de dois dias de reuniões com o ministro chinês do Comércio, Wang Wentao.

Os resultados das conversações serão apresentados aos chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE), que se reúnem na próxima semana, em Bruxelas, cabendo-lhes decidir os próximos passos, acrescentou o responsável europeu.

Nas reuniões de 08 e 09 de outubro, as duas partes acordaram continuar a trabalhar para estabilizar e tornar mais equilibradas as relações comerciais bilaterais, comprometendo-se a gerir as divergências no âmbito das regras da Organização Mundial do Comércio (OMC).

A UE e a China concordaram ainda em realizar a terceira reunião ministerial das Consultas sobre Comércio e Investimento em março de 2027, estando prevista uma videoconferência em janeiro.

Entre os resultados está também a continuação da facilitação das licenças de exportação de terras raras e ímanes permanentes para a Europa através de um “canal verde” chinês.

Segundo Sefcovic, o mecanismo deverá aumentar a transparência e a previsibilidade numa cadeia de abastecimento essencial para a indústria europeia.

O comissário explicou que Bruxelas e Pequim já tinham desenvolvido um procedimento após vários momentos críticos no ano passado, procurando agora torná-lo mais simples e acessível às empresas europeias.

Questionado sobre se o acordo será suficiente para evitar uma guerra comercial, Sefcovic afirmou que a UE nunca falou de guerras comerciais, defendendo a negociação como forma de gerir as tensões com a China.

Entretanto, a Associação dos Fabricantes Europeus de Automóveis (ACEA) saudou o anúncio de um acordo provisório destinado a corrigir desequilíbrios comerciais, considerando-o um avanço positivo para reduzir as tensões entre as duas partes.

A associação referiu, contudo, que aguarda uma análise detalhada do conteúdo do acordo, que surge na sequência de discussões destinadas a reduzir a entrada de veículos híbridos chineses no mercado europeu.