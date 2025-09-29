Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Os líderes da diplomacia de Alemanha, Ucrânia, Polónia e França discutiram a ameaça russa.
Internacional

Ucrânia propõe aos aliados a criação de um escudo comum contra as ameaças aéreas russas

Zelensky diz que a melhor arma contra Moscovo é a unidade dos europeus, mensagem que foi ontem secundada por outros líderes. Copenhaga está em alerta máximo por causa de duas reuniões de alto nível.
Rússia
Drones
Ucrânia
Dinamarca
