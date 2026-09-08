Ucrânia: Procurador-geral demite-se após acusações de corrupção

O procurador-geral da Ucrânia, Ruslan Kravchenko, demitiu-se esta segunda-feira (7 de setembro), após buscas realizadas no fim de semana no seu gabinete no âmbito de uma investigação por corrupção sobre centros de atendimento fraudulentos.

A agência anticorrupção ucraniana (NABU) e a procuradoria especializada nestes casos (SAP) anunciaram no sábado o desmantelamento de uma rede de branqueamento de capitais "dirigida por um responsável do gabinete do procurador-geral", onde realizaram buscas.

Os investigadores acusaram a rede de receber dinheiro para proteger centros de atendimento fraudulentos que organizavam esquemas por telefone, "legalizando fortunas que se cifravam em milhões".

Os subornos eram gastos na aquisição de bens imóveis, joias e outros bens de valor, de acordo com a NABU.

"Renunciei ao meu cargo de procurador-geral", anunciou hoje Kravchenko, numa mensagem na rede social Telegram.

"Não quero que a Procuradoria-Geral seja utilizada como instrumento de confronto político. A minha posição em relação às acusações mantém-se inalterada", acrescentou.