Ucrânia. Plano de paz prevê dividir Kherson e Zaporijia na atual linha da frente

O plano de paz apresentado pelos Estados Unidos prevê um "pacto de não agressão" entre Rússia, Ucrânia e Europa, garantias de segurança para Kiev e a divisão de Kherson e Zaporijia na atual linha da frente. Ainda segundo o plano, Kiev deve ceder as regiões de Donetsk e Lugansk, no leste do país, à Rússia.Estas duas regiões, reivindicadas por Moscovo, e a Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, seriam "reconhecidas de facto como russas, incluindo pelos Estados Unidos", segundo o plano.De acordo com o plano de 28 pontos, outras duas regiões do sul seriam divididas ao longo da atual linha da frente de combate, Kherson e Zaporijia.O plano estipula ainda que o Exército ucraniano ficaria limitado a 600 mil soldados, que a NATO se comprometeria a não estacionar tropas na Ucrânia, mas que os caças europeus estariam baseados na Polónia.O plano de paz apoiado pelos norte-americanos prevê a assinatura de um "pacto de não agressão" entre a Rússia, a Ucrânia e a Europa.Kiev renunciaria à adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla em inglês), outra exigência importante da Rússia, mas seria elegível para se tornar membro da União Europeia.Se a Rússia invadisse novamente a Ucrânia, enfrentaria, de acordo com este projeto de plano, uma resposta militar coordenada e estaria novamente sujeita a sanções internacionais.A proposta de 28 pontos, consultada pela agência France-Presse (AFP), inclui "garantias de segurança" para a Ucrânia, cujos detalhes não são especificados, e um plano de reconstrução.O plano estipula que os esforços de reconstrução liderados pelos EUA serão financiados com 100 mil milhões de dólares provenientes de ativos russos atualmente congelados.A central nuclear de Zaporijia seria reativada sob a supervisão da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), sendo a sua produção de eletricidade igualmente dividida entre a Ucrânia e a Rússia..Europa contra plano dos EUA que obriga Kiev a fazer concessões. A presidência ucraniana confirmou ter recebido o que classificou como um "plano preliminar" dos Estados Unidos para pôr fim à guerra com a Rússia, depois de na quarta-feira ter sido noticiado por vários órgãos de informação internacionais, incluindo o portal de notícias norte-americano Axios, uma proposta de 28 pontos de Washington, que implica a cedência do território ucraniano ocupado pela Rússia.Volodymyr Zelensky vincou na quinta-feira que a Ucrânia precisa de "uma paz digna", que respeitem a soberania, independência e dignidade do povo ucraniano".O Presidente ucraniano vincou que planeia discutir o assunto "nos próximos dias" com o seu homólogo norte-americano, Donald Trump..Zelensky diz que paz deve respeitar independência e soberania da Ucrânia. Um alto responsável em Kiev lamentou, mais cedo nesse dia, que as propostas de paz tivessem sido preparadas pela Rússia e aprovadas pelos norte-americanos, sublinhando que o que Moscovo deveria fazer em troca era incerto, noticiou a AFP.A alta representante para os Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE) rejeitou qualquer plano que não tenha o acordo da Ucrânia, enquanto país invadido, e a participação europeia, recordando a Washington que, neste conflito, "há um claro agressor e uma vítima".Kaja Kallas disse, antes do início de uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros dos 27, em Bruxelas, que o encontro iria debruçar-se sobre as "notícias recentes".Em Washington, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que o plano de paz proposto pelos Estados Unidos é bom "tanto para a Rússia, como para a Ucrânia"."O Presidente (Donald Trump) apoia este plano. É um bom plano tanto para a Rússia como para a Ucrânia, e nós pensamos que é aceitável para ambas as partes", disse Leavitt aos jornalistas, em resposta às informações de que o plano satisfaria Moscovo em vários pontos importantes.