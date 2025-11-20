Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Kallas diz que qualquer plano para ter sucesso precisa da Ucrânia e da Europa.
Alexandros MICHAILIDIS / União Europeia
Internacional

Europa contra plano dos EUA que obriga Kiev a fazer concessões

“A paz não pode ser uma capitulação”, afirmou o líder da diplomacia francesa. Já Kaja Kallas declarou que “a pressão deve recair sobre o agressor e não a vítima”.
Ana Meireles
