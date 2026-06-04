Zelensky recebeu em Kiev, a 26 de abril, a sua homóloga moldava, Maia Sandu.
Zelensky recebeu em Kiev, a 26 de abril, a sua homóloga moldava, Maia Sandu. Presidência da Ucrânia
Internacional

Ucrânia dá passo decisivo no seu caminho para a adesão à UE

Bruxelas, mas Magyar garantiu que Budapeste continua a ser contra a uma adesão acelerada. Esta decisão abre portas também ao avanço do processo da Moldávia.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
União Europeia
Guerra na Ucrânia
Volodymyr Zelensky
Hungria
Moldávia
Maia Sandu
edição impressa
Péter Magyar
Diário de Notícias
www.dn.pt