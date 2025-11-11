Ucrânia admite que mais de 300 soldados russos entraram na cidade de Pokrovsk

As Forças Armadas da Ucrânia admitiram esta terça-feira, 11 de novembro, que mais de 300 soldados russos entraram na cidade de Pokrovsk, um dos poucos bastiões ucranianos na província de Donetsk.As autoridades ucranianas indicaram que as forças russas aproveitaram as condições meteorológicas adversas para intensificarem "com sucesso" os esforços para entrarem na cidade de Pokrovsk.A zona onde se registam os combates, situada no leste da Ucrânia, foi um centro industrial e mineiro e é considerada essencial para as comunicações das forças ucranianas.As autoridades da Ucrânia disseram que os cerca de 300 militares russos entraram pela zona sul da cidade.Segundo o 7.º Corpo Aerotransportado das Forças Armadas da Ucrânia o objetivo da Rússia é alcançar a fronteira norte e, posteriormente, tentar cercar a frente de combate.Os militares ucranianos acrescentaram que, apesar da presença de militares russos na cidade, as forças de Kiev continuam a combater, reportando 162 soldados russos mortos em combate e 39 feridos, desde o início de novembro.A Rússia invadiu a Ucrânia em 2014 anexando a Península da Crimeia e em 2022 lançou uma ofensiva militar de grande escala contra todo o território ucraniano.De acordo com dados oficiais de Kiev, a cidade de Pokrovsk era habitada por mais de 60 mil habitantes, antes da guerra.Atualmente, estima-se que sete mil civis ainda se encontrem na cidade e periferia de Pokrovsk..Ataque russo danifica infraestruturas em Odessa.França vai entregar mais mísseis antiaéreos Aster à Ucrânia e Zelensky espera desbloqueio europeu dos ativos russos até ao fim do ano