França vai entregar "nos próximos dias" mísseis antiaéreos Aster "adicionais" à Ucrânia, bem como aviões de combate Mirage, anunciou esta sexta-feira o Presidente francês, Emmanuel Macron, perante os aliados da Ucrânia reunidos presencialmente em Londres e por videoconferência."Vamos entregar, nos próximos dias, mísseis Aster adicionais, novos programas de formação e novos aviões Mirage", afirmou Macron, a partir de Paris, sem avançar mais pormenores.Até ao momento, a França entregou três aviões Mirage 2000 à Ucrânia, dos seis prometidos, devido, nomeadamente, às necessidades de formação dos pilotos ucranianos.Um dos aparelhos foi abatido em julho.Os mísseis Aster 15 e Aster 30, produzidos em cooperação entre Paris e Roma, operam com o sistema SAMP/T MAMBA, um sistema de defesa antiaérea franco-italiano equivalente ao Patriot norte-americano.Os dois países forneceram um número não especificado destes mísseis às forças ucranianas para a sua defesa antiaérea, que continuam a solicitar mais unidades para se protegerem."É muito importante manter o nosso esforço de apoio à Ucrânia e a pressão sobre a Rússia", sublinhou Macron durante o encontro desta sexta-feira da chamada "Coligação dos Dispostos" que reúne mais de 20 países, maioritariamente europeus, entre os quais Portugal.A reunião desta sexta-feira, que decorreu em formato híbrido, contou com a participação presencial do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, do secretário-geral da NATO, Mark Rutte, e da primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, além do anfitrião, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.