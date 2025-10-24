Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
França vai entregar “nos próximos dias” mísseis antiaéreos Aster “adicionais” à Ucrânia
EPA/THOMAS PADILLA / POOL MAXPPP OUT
Internacional

França vai entregar “nos próximos dias” mísseis antiaéreos Aster “adicionais” à Ucrânia

Emmanuel Macron fez o anúncio perante os aliados da Ucrânia reunidos presencialmente em Londres e por videoconferência.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

França vai entregar “nos próximos dias” mísseis antiaéreos Aster “adicionais” à Ucrânia, bem como aviões de combate Mirage, anunciou esta sexta-feira o Presidente francês, Emmanuel Macron, perante os aliados da Ucrânia reunidos presencialmente em Londres e por videoconferência.

“Vamos entregar, nos próximos dias, mísseis Aster adicionais, novos programas de formação e novos aviões Mirage”, afirmou Macron, a partir de Paris, sem avançar mais pormenores.

Até ao momento, a França entregou três aviões Mirage 2000 à Ucrânia, dos seis prometidos, devido, nomeadamente, às necessidades de formação dos pilotos ucranianos.

Um dos aparelhos foi abatido em julho.

Os mísseis Aster 15 e Aster 30, produzidos em cooperação entre Paris e Roma, operam com o sistema SAMP/T MAMBA, um sistema de defesa antiaérea franco-italiano equivalente ao Patriot norte-americano.

Os dois países forneceram um número não especificado destes mísseis às forças ucranianas para a sua defesa antiaérea, que continuam a solicitar mais unidades para se protegerem.

“É muito importante manter o nosso esforço de apoio à Ucrânia e a pressão sobre a Rússia”, sublinhou Macron durante o encontro desta sexta-feira da chamada “Coligação dos Dispostos” que reúne mais de 20 países, maioritariamente europeus, entre os quais Portugal.

A reunião desta sexta-feira, que decorreu em formato híbrido, contou com a participação presencial do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, do secretário-geral da NATO, Mark Rutte, e da primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, além do anfitrião, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.

França vai entregar “nos próximos dias” mísseis antiaéreos Aster “adicionais” à Ucrânia
Zelensky satisfeito com sanções, mas espera mais dos líderes dos 27
Emmanuel Macron
França
Guerra na Ucrânia
Ucrânia
mísseis antiaéreos Aster

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt