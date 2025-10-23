Zelensky satisfeito com sanções, mas espera mais dos líderes dos 27

O dia começou com uma boa notícia para a Ucrânia, com o anúncio da adoção pelos 27 do 19.º pacote de sanções à Rússia e que visa bancos russos, bolsas de criptomoedas, entidades na Índia e na China, a proibição da importação de gás natural liquefeito russo, bem como medidas que afetam a frota fantasma de Moscovo. Estas sanções juntam-se às que tinham sido anunciadas horas antes pelos Estados Unidos contra as gigantes petrolíferas russas Lukoil e Rosneft e as suas subsidiárias - as primeiras aplicadas por Washington desde o regresso de Donald Trump ao poder - e que foram classificadas pelo presidente norte-americano como “tremendas”. Embora o impacto económico para Moscovo seja potencialmente mínimo - Vladimir Putin classificou-as como “hostis” -, representa uma mudança na política externa de Trump, que já tinha dito anteriormente que não iria impor sanções até que a Europa deixasse de comprar petróleo russo. A decisão da Casa Branca deixou Volodymyr Zelensky com esperança de que o fornecimento de mísseis de longo alcance a Kiev seja o próximo passo. “Os Tomahawk, penso que ouviram isto do presidente Trump, foram uma decisão delicada. Mas é como as sanções anteriores. Era inacreditável, mas agora vemos as decisões sobre estas sanções energéticas, que são muito importantes. É por isso que acredito que, com o longo alcance, teremos a mesma decisão no futuro, mas depende do lado americano”, disse o presidente ucraniano antes do Conselho Europeu, que se realizou esta quinta-feira, 23 de outubro, em Bruxelas. Ao seu lado estava António Costa que garantiu que os países da UE iriam chegar a acordo durante o dia sobre a forma de satisfazer as necessidades financeiras da Ucrânia em 2026 e 2027, incluindo para a compra de equipamento militar. “Continuamos a trabalhar com a Comissão Europeia na parte técnica das soluções, mas o mais importante é a decisão política”, declarou o presidente do Conselho Europeu.Mas o empréstimo a Kiev de 140 mil milhões de euros de ativos russos congelados já se sabia que seria delicado, com o assunto a ser empurrado para depois do jantar após os 27 não terem chegado a um entendimento durante a manhã. A Bélgica é o maior obstáculo, pois é a casa da Euroclear, empresa financeira onde está a esmagadora maioria dos ativos russos (180 mil milhões de euros), estando assim mais exposta aos riscos legais do plano de Bruxelas. O primeiro-ministro belga, Bart De Wever, quer a partilha de riscos e a responsabilidade conjunta de reembolsar o dinheiro a Moscovo, \u0007se necessário, mas também que “todos os países que possuem ativos fixos se movam connosco” - como a França (19 mil milhões) e o Luxemburgo (10 mil milhões) - e manteve-se firme na sua posição durante as primeiras discussões. Segundo o presidente da Lituânia, Gitanas Nauseda, uma primeira versão do comunicado referente à Ucrânia foi aprovada sem a secção sobre os ativos russos, com o assunto a ser retomado mais à noite. Nauseda referiu ainda que os líderes mostraram-se compreensivos quanto à cautela da Bélgica, mas avisaram que a UE deve evitar tornar-se “um clube de debate incapaz de agir” e garantir que a Rússia, e não a Ucrânia, paga a guerra.Este foi um tema sobre o qual Zelensky pressionou os seus parceiros europeus, afirmando que a Rússia deve pagar o preço da invasão com os seus bens congelados. “Se a Rússia trouxe guerra ao nosso país, tem de pagar por esta guerra”, declarou, sublinhando que “uma das formas de os pressionar é usando ativos congelados” e que Moscovo tem “muito medo” que os 27 avancem com esta medida. O presidente ucraniano disse esperar que os líderes da UE cheguem a uma “decisão política” para utilizar os ativos congelados da Rússia como empréstimo a Kiev, reforçando que o país precisa do empréstimo de reparações a partir do início de 2026 e que deveria ser autorizado a usar o dinheiro para produzir armas na Ucrânia, mas também para adquirir armamento europeu e norte-americano. Menos complicadas foram as questões de segurança e defesa da Europa, que ficaram resolvidas pelos líderes dos 27 durante o almoço, sem alterações ao que estava previamente acordado. De acordo com o comunicado do Conselho Europeu, os governos da UE comprometem-se a projetos de defesa emblemáticos - a Comissão apresentou quatro na semana passada (Iniciativa de Defesa contra Drones, Observatório do Flanco Oriental, Escudo Aéreo e o Escudo Espacial) - tendo sido sublinhado que os 27 assumirão a liderança no desenvolvimento destes projectos, e não a Comissão Europeia, pondo assim fim a um receio levantado por vários países, como Itália.O Conselho reconheceu ainda o trabalho realizado pelos Estados-membros, tendo apelado a que estes concluam o processo de criação de coligações de capacidades em todas as áreas prioritárias até ao final do ano e avancem com projetos concretos a lançar no primeiro semestre de 2026.Num outro capítulo, os maiores países da UE expressaram as suas opiniões sobre o clima e a falta de competitividade industrial do bloco, mas nenhum se opôs a deixar os ministros do Ambiente do bloco decidirem sobre uma meta climática para 2040, numa reunião agendada para 4 de novembro. De acordo com o Euroactiv, uma questão levantada pela maioria dos grandes países foi a necessidade de mais desregulação, com a Alemanha a apontar que o programa de trabalho da UE para o próximo ano contém o dobro de novas leis em relação a supressões..Um Conselho Europeu para lutar contra o populismo .Com a diplomacia em suspenso, Kiev procura armar-se para combater Moscovo