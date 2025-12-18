Ucranianos nos EUA na sexta e no sábado para novas negociações. Rússia prepara contactos com norte-americanos

Numa altura em que os líderes da União Europeia estão reunidos numa cimeira em Bruxelas, na qual vão decidir sobre o apoio financeiro à Ucrânia até 2027, Volodymyr Zelensky informou esta quinta-feira, 18 de dezembro, que uma delegação de Kiev está a caminho dos Estados Unidos para novas negociações com vista ao fim da guerra, em curso há quase quatro anos. "Na sexta-feira e no sábado, a nossa equipa estará nos EUA; eles já estão a caminho... e os americanos estão à espera deles", disse, aos jornalistas, o presidente ucraniano, citado pela agência de notícias AFP, segundo a qual Zelensky acrescentou que as autoridades europeias também poderão participar nas conversações.De acordo com a Reuters, numa conversa com os media, via WhatsApp, o presidente ucraniano referiu que, para já, não há propostas de paz finais alinhadas. Recorde-se que em cima da mesa estão um plano de paz de 20 pontos, garantias de segurança e questões económicas. E se uma delegação ucraniana vai estar nos EUA nesta sexta-feira e sábado, o Politico noticia que representantes russos deverão reunir-se este fim de semana em Miami com uma delegação norte-americana. A comitiva de Moscovo deverá contar com Kirill Dmitriev, enviado especial do presidente russo Vladimir Putin.Questionado sobre esta reunião em Miami, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou aos jornalistas que os contactos com Washington estavam planeados."Estamos, de fato, a preparar alguns contatos com nossos homólogos americanos para receber informações sobre os resultados do trabalho que os americanos têm realizado com os europeus e com a Ucrânia", disse Peskov, citado pela Reuters.O presidente da Rússia, no entanto, tem manifestado uma posição irredutível, tendo prometido, na quarta-feira, a conquista, que seja pela força militar ou pela diplomacia, do que considerou serem os “territórios históricos russos” na Ucrânia, numa alusão às quatro regiões ucranianas anexadas por Moscovo.“Se o adversário e os seus patrocinadores estrangeiros se recusarem a falar sobre isso, a Rússia alcançará a libertação dos seus territórios históricos pela via militar”, afirmou Vladimir Putin no encontro anual do Ministério da Defesa. .Putin chama “porquinhos” aos líderes europeus na véspera de reunião crucial para a UE .Putin promete conquistar a Kiev "territórios históricos russos"