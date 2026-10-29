Turquia. Três mortos em desabamento de formação rochosa na região turística da Capadócia

Capadócia atrai turistas de todo o mundo por abrigar formações rochosas, algumas das quais de forma cónica, conhecidas como "chaminés de fada" e terá sido uma delas que desabou.

De acordo com o governador da província de Nevşehir, Huseyin Kok, a área onde ocorreu o desabamento foi fechada ao público para a realização das “operações de busca e resgate". As autoridades locais indicaram que vai ser aberta uma investigação para averiguar as causas do colapso da formação rochosa.

Huseyin Kok afirmou que quatro dos dos cinco feridos já receberam alta hospitalar. Em relação às três vítimas mortais, dois são cidadãos turcos.

O ministro da Justiça, Akin Gurlek, informou, inicialmente, a morte de duas pessoas, mas as equipas de resgate acabaram por encontrar um terceiro corpo sob os escombros.

Relatos de testemunhas, citadas pela AFP, indicam que ouviram um estrondo no momento em que a formação rochosa colapsou, perto de um parque de estacionamento, tendo-se levantado uma enorme nuvem de poeira.