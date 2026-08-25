Tufão Narra obriga à retirada de 54 mil pessoas no sul da China

O Narra obrigou a retirar mais de 54 mil pessoas no sul da China, após provocar chuvas torrenciais e inundações, enquanto as autoridades preveem que o núcleo do tufão atinja a região até quarta-feira, 26 de agosto.

Segundo a televisão estatal chinesa CCTV, a tempestade afetou pelo menos 61 mil pessoas na região de Guangxi, das quais 54 mil foram retiradas de forma preventiva, para evitar riscos. As chuvas associadas ao tufão fizeram ainda com que 10 rios e 15 estações hidrológicas ultrapassassem os níveis de alerta.

O estreito de Qiongzhou, entre a província de Guangdong e a ilha de Hainan, vai suspender o tráfego marítimo a partir da manhã de hoje, como medida preventiva.

O impacto do Narra concentrou-se sobretudo em zonas do sul de Guangxi, onde várias localidades sofreram inundações, cheias repentinas e danos em infraestruturas, enquanto as equipas de emergência prosseguem os trabalhos de prevenção e resposta.

As autoridades meteorológicas chinesas preveem que o núcleo do tufão, que se encontrava hoje sobre o norte do mar do Sul da China, continue a avançar lentamente para oeste e noroeste e atinja a costa com intensidade de tempestade tropical forte.

A combinação do ciclone com os fluxos de monção poderá prolongar a precipitação e aumentar o risco de inundações urbanas, cheias em pequenos rios e deslizamentos de terras.

A chegada do Narra volta a colocar Guangxi, uma das regiões chinesas mais afetadas pelos temporais deste verão, no centro das atenções.

No início de julho, o tufão Maysak provocou chuvas extremas, inundações e outros desastres associados na região, causando 159 mortos e deixando 10 pessoas desaparecidas.

Entretanto, a China mantém sob vigilância o Saudel, o 18.º tufão da temporada, que atingiu a categoria de supertufão e cuja trajetória poderá aproximá-lo do leste do país nos próximos dias, após atingir as ilhas de Okinawa, no sul do Japão.

A presença simultânea de vários sistemas tropicais no Pacífico noroeste e no mar do Sul da China ocorre num verão marcado por sucessivos episódios de chuvas intensas, inundações e desastres geológicos em diferentes regiões da China, que causaram dezenas de mortos e levaram à retirada de milhões de pessoas.