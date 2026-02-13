Tsutomu Nakagawa
Tsutomu NakagawaGerardo Santos
Internacional

Tsutomu Nakagawa: “Área de investimento é de grande potencial nas relações entre o Japão e Portugal”

Embaixador japonês em Portugal, Tsutomu Nakagawa, relembra longa relação iniciada em 1543 com o encontro dos dois povos. Mas salienta também as oportunidades da atual “Parceria Estratégica”.
Leonídio Paulo Ferreira
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Japão
edição impressa
Embaixada do Japão
Tsutomu Nakagawa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt