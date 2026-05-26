Alexis Tsipras em Salónica, em janeiro, para a apresentação do seu livro de memórias.
Alexis Tsipras em Salónica, em janeiro, para a apresentação do seu livro de memórias.FOTO:DR/X/@atsipras
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Tsipras apresenta o ELAS, o seu novo partido

Antigo primeiro-ministro grego diz que a nova formação oferece uma “bússola para uma nova Grécia” e um “novo patriotismo indissociavelmente ligado à justiça social”.
Ana Meireles
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