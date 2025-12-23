Trump viajou mais vezes no avião de Epstein do que se sabia

Donald Trump viajou oito vezes no avião privado de Jeffrey Epstein, mais do que se sabia até agora. A informação faz parte dos últimos 11 mil documentos revelados pelo Departamento de Justiça dos EUA.Segundo um email de 7 de janeiro de 2020, intitulado "registos de voo de Epstein, com o remetente e destinatário censurados, o atual presidente norte-americano "viajou no avião privado de Epstein, muitas mais vezes do que tinha sido divulgado antes (ou de que sabíamos)".O presidente norte-americano foi amigo do pedófilo antes de este começar a ter problemas com a justiça. "Ele consta como passageiro em pelo menos oito voos entre 1993 e 1996, incluindo pelo menos quatro voos em que Maxwell também esteve presente. Consta como tendo viajado com, entre outros e em diferentes ocasiões, Marla Maples, a sua filha Tiffany e o seu filho Eric”, diz o email, citado pela BBC.Ghislaine Maxwell foi condenada a 20 anos de prisão por tráfico sexual e conspiração pelo seu papel como cúmplice de Epstein.“Num voo em 1993, ele e Epstein são os únicos dois passageiros listados; noutro, os únicos três passageiros são Epstein, Trump e uma pessoa de 20 anos na altura”, refere a BBC, indicando que o nome dessa pessoa está censurado - o Departamento de Justiça tem que proteger as alegadas vítimas.O texto continua: “Noutros dois voos, duas das passageiras eram mulheres que poderiam ser testemunhas num caso que envolvia Maxwell.”O facto de Trump, tal como outros, terem viajado a bordo do avião privado de Epstein não significa que tivessem conhecimento dos seus crimes..Foto com Trump entre 16 registos que desapareceram do ficheiro Epstein