Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Jeffrey Epstein (à esq.) e Donald Trump (à dir.)
Jeffrey Epstein (à esq.) e Donald Trump (à dir.)Foto: DR
Internacional

Foto com Trump entre 16 registos que desapareceram do ficheiro Epstein

Departamento de Justiça continua a análise e não censurou tudo. PDF foi republicado com menos negro.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a

Uma das poucas referências a Donald Trump que fazia parte dos documentos do ficheiro Epstein divulgado pelo Departamento de Justiça na sexta-feira desapareceu menos de 24 horas depois. Na imagem era visível uma outra foto onde estava o presidente norte-americano.

Ao todo, segundo a agência Associated Press, pelo menos 16 registos que estavam disponíveis na sexta-feira já não figuravam no site no sábado (incluindo algumas imagens de quadros de mulheres nuas), sem explicação oficial e aumentando o desagrado das vítimas de Epstein que esperavam mais.

O Departamento de Justiça tinha até sexta-feira para revelar todos os documentos referentes às várias investigações que foram feitas a Jeffrey Epstein, que morreu na prisão em 2019. Mas apenas revelou parte do arquivo (promete divulgar mais nas próximas semanas) e há material censurado - o objetivo é proteger as mais de mil vítimas do pedófilo, mas o nível de censura gerou críticas de que eventuais cúmplices de Epstein pudessem estar a ser protegidos.

O vice-procurador-geral, Todd Blanche, rejeitou contudo, numa entrevista à NBC, terem sido omitidas informações com base em “embaraço, dano à reputação ou sensibilidade política”. E, uma nova versão das audiências do Grande Júri em Nova Iorque, que inicialmente tinha mais de cem páginas a negro, foi divulgada.

“Segue o documento com o mínimo de excertos ocultados. Os documentos e as fotos continuarão a ser analisados de acordo com a lei e com a máxima cautela em relação às vítimas e aos seus familiares”, disse o Departamento de Justiça no X, partilhando a nova versão do PDF.

Mas não houve explicações para ter desaparecido a foto onde estava Trump. “O que mais está a ser encoberto? Precisamos de transparência para o público americano”, escreveram os democratas que fazem parte da Comissão de Supervisão da Câmara dos Representantes, numa mensagem no X.

A quase ausência de referências ao presidente, que foi amigo de Epstein antes de rebentarem os escândalos, choca com as inúmeras fotos do ex-presidente democrata Bill Clinton e outras celebridades. A existência das fotos não significa que sabiam dos crimes do pedófilo.

Jeffrey Epstein (à esq.) e Donald Trump (à dir.)
Bill Clinton acusa Casa Branca de desviar atenção sobre caso Epstein
Jeffrey Epstein (à esq.) e Donald Trump (à dir.)
Vítimas de Epstein saúdam divulgação de ficheiros, mas criticam falta de informação
Donald Trump
Caso Epstein

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt