Foto com Trump entre 16 registos que desapareceram do ficheiro Epstein

Uma das poucas referências a Donald Trump que fazia parte dos documentos do ficheiro Epstein divulgado pelo Departamento de Justiça na sexta-feira desapareceu menos de 24 horas depois. Na imagem era visível uma outra foto onde estava o presidente norte-americano.Ao todo, segundo a agência Associated Press, pelo menos 16 registos que estavam disponíveis na sexta-feira já não figuravam no site no sábado (incluindo algumas imagens de quadros de mulheres nuas), sem explicação oficial e aumentando o desagrado das vítimas de Epstein que esperavam mais.O Departamento de Justiça tinha até sexta-feira para revelar todos os documentos referentes às várias investigações que foram feitas a Jeffrey Epstein, que morreu na prisão em 2019. Mas apenas revelou parte do arquivo (promete divulgar mais nas próximas semanas) e há material censurado - o objetivo é proteger as mais de mil vítimas do pedófilo, mas o nível de censura gerou críticas de que eventuais cúmplices de Epstein pudessem estar a ser protegidos.O vice-procurador-geral, Todd Blanche, rejeitou contudo, numa entrevista à NBC, terem sido omitidas informações com base em “embaraço, dano à reputação ou sensibilidade política”. E, uma nova versão das audiências do Grande Júri em Nova Iorque, que inicialmente tinha mais de cem páginas a negro, foi divulgada.“Segue o documento com o mínimo de excertos ocultados. Os documentos e as fotos continuarão a ser analisados de acordo com a lei e com a máxima cautela em relação às vítimas e aos seus familiares”, disse o Departamento de Justiça no X, partilhando a nova versão do PDF. Mas não houve explicações para ter desaparecido a foto onde estava Trump. “O que mais está a ser encoberto? Precisamos de transparência para o público americano”, escreveram os democratas que fazem parte da Comissão de Supervisão da Câmara dos Representantes, numa mensagem no X.A quase ausência de referências ao presidente, que foi amigo de Epstein antes de rebentarem os escândalos, choca com as inúmeras fotos do ex-presidente democrata Bill Clinton e outras celebridades. A existência das fotos não significa que sabiam dos crimes do pedófilo..Bill Clinton acusa Casa Branca de desviar atenção sobre caso Epstein.Vítimas de Epstein saúdam divulgação de ficheiros, mas criticam falta de informação\n