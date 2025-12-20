Bill Clinton acusa Casa Branca de desviar atenção sobre caso Epstein

Após a divulgação de fotos de Bill Clinton com Jeffrey Epstein, o porta-voz do antigo presidente americano veio demarcar-se da situação, acusando a Casa Branca de tentar desviar a atenção sobre o caso. "A Casa Branca não andou a esconder estes ficheiros durante meses apenas para os divulgar à pressa numa sexta-feira à noite para proteger Bill Clinton", começa a mensagem, publicada por Angel Ureña, na rede X (antigo Twitter),"Isto tem a ver com protegerem-se do que vem a seguir, ou do que tentarão esconder para sempre. Assim, podem divulgar quantas fotografias desfocadas com mais de 20 anos quiserem, mas isto não é sobre Bill Clinton. Nunca foi, nunca será", vincou. Citou ainda que "até Susie Wiles [chefe de gabinete da Casa Branca] disse que Donald Trump estava errado em relação a Bill Clinton".Segundo Ureña, há dois tipos de pessoas envolvidas nos crimes de Jeffrey Epstein. "Há dois tipos de pessoas aqui. O primeiro grupo não sabia de nada e cortou relações com Epstein antes de os seus crimes virem a público. O segundo grupo continuou a manter relações com ele depois disso. Nós pertencemos ao primeiro", disse.Numa clara referência a Trump, defende que "nenhuma manobra dilatória por parte das pessoas do segundo grupo mudará esse facto". E acrescenta que "todos, especialmente o MAGA, esperam respostas, não bodes expiatórios"..Na sexta-feira, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos concretizou, a divulgação de centenas de milhares de páginas de documentos confidenciais sobre o financiador Jeffrey Epstein. E como noticia a agência Reuters, o material agora público coloca o ex-presidente democrata Bill Clinton sob os holofotes.Entre as provas recolhidas em várias investigações, destaca-se uma fotografia de Bill Clinton numa piscina acompanhado por Ghislaine Maxwell, a cúmplice de Epstein, escreve a agência de notícias americana. Embora Clinton tenha afirmado anteriormente desconhecer qualquer atividade criminosa, a sua presença frequente nos novos ficheiros contrasta com a quase inexistência de dados sobre Donald Trump.Além dos nomes políticos,os registos de Epstein envolvem outras figuras de alto perfil, como o antigo conselheiro Steve Bannon, o fundador do PayPal Peter Thiel e o antigo Príncipe André (agora Andrew Mountbatten-Windsor), que perdeu os seus títulos reais devido a este escândalo. O Departamento de Justiça estima que demorará mais duas semanas a rever e publicar o restante material, que inclui informações sobre mais de 1200 vítimas e seus familiares..A história por trás do quadro de Clinton nos ficheiros Epstein.Morreu a mulher que denunciou Jeffrey Epstein e o príncipe André