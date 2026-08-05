Pintura em prédio iraniano sobre o estreito de Ormuz.
Pintura em prédio iraniano sobre o estreito de Ormuz.Foto: ABEDIN TAHERKENAREH / EPA / Lusa
Internacional

Trump reafirma que Irão será atingido "com muita força" se Estreito de Ormuz não reabrir "muito em breve"

Está em discussão um acordo temporário de 60 dias para organizar a passagem no estreito entre o Irão e o sultanato de Omã.
DN/Lusa
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O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que o estreito de Ormuz vai reabrir "muito em breve", e que um acordo poderá surgir até quinta-feira (6), ameaçando que o Irão será atingido "muito fortemente" se isso não acontecer.

"Estamos a ter discussões muito boas", declarou esta terça-feira durante uma deslocação à Califórnia, garantindo que Teerão quer chegar a um acordo. Questionado mais tarde, enquanto subia para o seu avião Air Force One em direção a Las Vegas, Donald Trump estimou que isso poderia acontecer "amanhã [hoje] ou no dia seguinte".

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, tinha dado conta na terça-feira de "progressos" nas negociações com o Irão e Omã, cujas costas se situam ao longo do estreito.

Segundo o meio de comunicação Axios, que cita "fontes regionais" não identificadas, está em discussão um acordo temporário de 60 dias para organizar a passagem no estreito entre o Irão e o sultanato de Omã.

Este acordo preliminar prevê, segundo o Axios, que todo o transporte marítimo que entre através do estreito utilize uma rota a norte nas águas iranianas, e que qualquer navio que saia siga uma trajetória meridional nas águas controladas por Omã, tudo isto sem portagens ou direitos de passagem. A via central seria desminada durante este período de 60 dias.

Na terça-feira, Donald Trump e o emir do Qatar, xeque Tamim bin Hamad al-Thani, conversaram por telefone sobre os esforços para "acalmar as tensões" entre Washington e Teerão e "aproximar as duas partes", indicou o palácio do Qatar num comunicado.

Em consequência da retoma dos esforços diplomáticos, o preço do petróleo afundou em Wall Street e recuou igualmente nos mercados asiáticos na manhã de quarta-feira. O barril de Brent, referência internacional, caiu para 78,47 dólares (71,40 euros), e o barril WTI para 74,73 dólares (68 euros).

O protocolo de acordo assinado em junho tinha dado o pontapé de saída para um processo de 60 dias para pôr termo definitivamente à guerra no Médio Oriente e resolver um conjunto de pontos, incluindo a questão central do nuclear iraniano.

O acordo tinha também permitido a retoma do tráfego no estreito de Ormuz, passagem estratégica para o comércio mundial de hidrocarbonetos, bloqueado pelo Irão desde o início da guerra — tendo os Estados Unidos imposto, em resposta, um bloqueio aos portos iranianos.

Contudo, as melhorias duraram pouco tempo, com as hostilidades a recomeçar no início de julho, fazendo romper o protocolo. O Irão voltou a apertar o controlo após a retoma dos ataques norte-americanos, e os navios que se aventuram no estreito sem a autorização de Teerão sofrem frequentemente as consequências.

O Irão tinha desmentido na segunda-feira qualquer discussão com Washington, afirmando estar a negociar com Omã.

O Irão não quer um regresso à situação anterior à guerra e, de momento, apenas autoriza um itinerário ao longo das suas costas. O país equaciona a cobrança de taxas de serviço, rejeitadas pelos Estados Unidos e por outros países, e que contrariam o direito internacional do mar.

Donald Trump, que tem alternado desde o início do conflito entre promessas de destruição maciça e declarações otimistas sobre uma saída da crise, já tinha ameaçado há alguns dias "atingir com força" a República Islâmica, antes de acabar por suspender os seus planos.

No mar Vermelho, outra frente da guerra abriu-se também entre os rebeldes Huthis do Iémen, aliados do Irão, e a Arábia Saudita.

Estes rebeldes anunciaram a 20 de julho um bloqueio marítimo aos portos sauditas e atacaram vários navios. Em retaliação, a coligação militar liderada por Riade realizou ataques contra instalações militares dos Huthis.

Um navio indiano foi afundado na terça-feira após ter sido atacado pelos Huthis, disse à agência France-Press um responsável local iemenita.

As autoridades indianas indicaram que os 14 membros da tripulação foram resgatados.

Pintura em prédio iraniano sobre o estreito de Ormuz.
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