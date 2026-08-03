Presidente dos EUA denunciou os líderes do Irão como "inacreditavelmente dúplices" por desmentirem as negociações.
Presidente dos EUA denunciou os líderes do Irão como "inacreditavelmente dúplices" por desmentirem as negociações.Foto: EPA/JIM LO SCALZO/POOL
Internacional

Trump afirma que Irão tem “última oportunidade” para chegar a acordo

As negociações vão incidir primeiro na reabertura do estreito de Ormuz e depois no dossiê nuclear, disse o presidente dos Estados Unidos.
César Avó
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Donald Trump
Estreito de Ormuz
Omã
Conflito EUA-Irão
Diário de Notícias
www.dn.pt