Trump afirma que Irão tem “última oportunidade” para chegar a acordo

Mais um ciclo se completa com novas declarações de Donald Trump no sentido de pressionar a liderança iraniana, um dia depois de ter dito que cancelou um ataque a pedido de aliados do Golfo e porque havia um acordo sobre o estreito de Ormuz, para ser desmentido por Teerão. Desta vez, o presidente dos Estados Unidos diz que o Irão tem “a última oportunidade” para um acordo.“Estamos a falar neste momento [com o Irão] a pedido do Irão, apoiados pela Arábia Saudita, pelos Emirados Árabes Unidos, e pelo Qatar em particular, mas também por outros. Muitos países contactaram-nos. Mas se não acontecer, esta é a última oportunidade para assinarem um bom documento”, afirmou o presidente dos Estados Unidos em declarações aos jornalistas. Segundo Trump, as negociações - que ora “estão a decorrer neste exato momento”, ora recomeçam “tão cedo quanto amanhã [esta terça-feira]” - irão resultar na reabertura do estreito de Ormuz e num acordo sobre o programa nuclear iraniano. “A primeira fase é sobre a abertura dos estreitos. A segunda fase será a desnuclearização”, disse. Acrescentou que este segundo tema “vai demorar um bocado”. Horas antes, Trump usara a rede Truth Social para reafirmar o bloqueio naval ao Irão. “Nada vai passar, a não ser que se chegue a acordo ou total capitulação.” Acusou ainda os iranianos de serem “inacreditavelmente dúplices”. Isto porque, afirmou, “pediram, alguns diriam ‘imploraram’, uma reunião, as conversações começam, com mais agendadas para um futuro imediato, e eles dizem aberta e orgulhosamente que não há negociações, que nada está a ser conversado, e que apenas estão em negociações com o ‘Omã’”. De facto, Teerão e Mascate têm estado envolvidos num processo negocial sobre uma nova rota marítima no estreito de Ormuz. Ainda na segunda-feira, os chefes da diplomacia de ambos os países estiveram à conversa, horas depois de Abbas Araghchi ter dito que as negociações estão a caminho de serem finalizadas. O sultanato não está interessado na aplicação de portagens aos navios. A esse propósito, Trump disse: “Não vou deixá-los cobrar. Se alguém tiver de cobrar somos nós. Não haverá pagamento.”.Irão: Trump volta a ameaçar Teerão e exige acordo ou "rendição total".Irão mantém-se alerta após Trump cancelar ataque