Trump proíbe CNN, MSNOW e Politico de acederem à Casa Branca e ameaça outros media

O presidente norte-americano, Donald Trump, proibiu esta sexta-feira o acesso à Casa Branca aos media CNN, MSNOW (ex-MSNBC) e Politico, e ameaçou fazer o mesmo a outros que divulguem "notícias falsas".

O afastamento dos três media, com efeito "imediato", é "resultado das suas constantes 'reportagens' de FAKE NEWS!", justificou Trump numa publicação na plataforma Truth Social.

"Os meios de comunicação social não deveriam poder escrever ou noticiar constantemente FICÇÃO e MENTIRAS quando cobrem o Presidente dos Estados Unidos, o governo Trump ou os Estados Unidos da América", adiantou.