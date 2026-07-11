Trump a sair do Air Force One.
Trump a sair do Air Force One. Foto: Cristobal Herrera-Ulashkevich/EPA
Internacional

'New York Times' intimado por noticiar insegurança no uso do novo Air Force One à saída de Ancara

Quatro jornalistas foram intimados a prestar declarações em tribunal. NYT defende que esta ação é uma "escalada extraordinária" de Trump para "ameaçar e intimidar" a comunicação social independente.
Sónia Santos Pereira
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Jornalistas do New York Times foram intimados a prestar declarações em tribunal, depois do jornal norte-americano ter noticiado esta semana que Donald Trump iria viajar de Ancara, Turquia, para os EUA no antigo Air Force One dadas as preocupações de segurança com o novo avião oferecido pelo Qatar.

O New York Times (NYT) avança, este sábado, 11 de julho, que "a administração Trump emitiu intimações na sexta-feira a vários jornalistas do The New York Times", tendo por base a notícia da troca de avião do Presidente norte-americano em Ancara e que foi divulgada um pouco por todo o mundo, nomeadamente em Portugal.

O jornal de referência novaiorquino escreve que "as intimações — que procuram forçar os jornalistas a depor perante um grande júri federal em Manhattan, na quarta-feira, representam uma escalada extraordinária nos esforços do Presidente Trump para ameaçar e intimidar os órgãos de comunicação social independentes".

Segundo diz, "em alguns casos, as intimações foram entregues por agentes federais que apareceram nas casas dos jornalistas". O NYT já denunciou as ações da administração Trump.

Os jornalistas do NYT noticiaram quarta-feira que Donald Trump tinha deixado a Turquia no antigo Air Force One como medida de segurança, a pedido dos serviços secretos norte-americanos. No dia seguinte, o NYT noticiou que o novo Air Force One, um Boeing 747-8 doado pelo Qatar, não possuía algumas das características avançadas de segurança da aeronave mais antiga, incluindo capacidades antimíssil.

Um alto funcionário do FBI tentou impedir a publicação da notícia, alegando ser uma matéria de segurança nacional, sem contudo aprofundar a questão, diz o jornal. Também pediu que fossem divulgadas as fontes que revelaram as deficiências de segurança do novo Air Force One. O NYT recusou.

David McCraw, advogado do NYT, emitiu um comunicado esta sexta-feira à noite, onde afirma que "a presença de agentes da autoridade federais à porta dos jornalistas deveria chocar a consciência de qualquer norte-americano que acredite na Constituição e na liberdade de imprensa que ela protege".

“Os nossos jornalistas relatam os factos e defendem o direito do público americano de saber como o seu governo está a operar e como o dinheiro dos contribuintes está a ser utilizado”, diz o comunicado.

David McCraw apelida o ato de “descarado" e defende que deve ser visto como mais "uma tentativa de impedir o público de saber o que se passa no seu país, intimidando os jornalistas para que não façam o seu trabalho”.

As intimações solicitam o testemunho dos jornalistas “em relação a uma alegada violação da lei penal federal”, sem mais pormenores.

Jay Clayton, procurador dos EUA em Manhattan, é a autoridade por detrás das intimações. Segundo o NYT, "lidera um dos mais proeminentes gabinetes de aplicação da lei do país", tendo sido recentemente nomeado por Donald Trump para desempenhar funções de diretor dos serviços de informação nacionais.

Esta interferência é mais um episódio das várias ações da administração Trump junto dos media. O NYT recorda que, no início do ano, o Departamento de Justiça dos EUA tentou obrigar os jornalistas do The Wall Street Journal e do The Washington Post a depor. Acabou por retirar as intimações.

Em Janeiro, agentes do FBI revistaram a casa de uma repórter do Washington Post, no âmbito de uma investigação sobre o manuseamento de material confidencial por uma empresa contratada pelo governo.

O NYT é parte em vários processos judiciais que envolvem o Donald Trump e a sua administração. Trump processou o jornal no ano passado, acusando-o de o difamar, depreciar a sua reputação e tentar minar a sua candidatura em 2024.

Em dezembro, o NYT processou o Departamento de Defesa por imposição de restrições aos repórteres que cobrem assuntos militares. Também reduziu o acesso físico dos repórteres ao Pentágono.

Em Maio, a Comissão para a Igualdade de Oportunidades no Emprego processou o NYT por discriminação no emprego.

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