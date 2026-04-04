Trump pede 132 milhões de euros ao Congresso para reabrir a prisão de Alcatraz e torná-la de última geração

O presidente norte-americano Donald Trump quer reabrir a famosa prisão de Alcatraz, numa ilha da baía de São Francisco, na Califórnia, e para isso formulou um pedido ao Congresso dos EUA para que contemplem uma verba de 152 milhões de dólares (132 milhões de euros) no orçamento para o ano fiscal de 2027.O objetivo é converter aquela infraestrutura numa prisão de "última geração". A verba seria no primeiro ano para o Departamento Federal de Prisões cobrir os custos de reconstrução.A Penitenciária Federal de Alcatraz foi inaugurada em 1934 e depressa tornou-se na mais segura dos EUA, por estar numa ilha, rodeada por águas geladas e com fortes correntes marítimas. Acabou por ser encerrada em 1963, tendo dez anos depois sido reaberta ao público para visitas, inserida no Serviço Nacional de Parques dos Estados Unidos.Em maio de 2025, Trump escreveu nas redes sociais que tinha instruído o FBI e o Departamento de Justiça dos EUA, além de outras agências, a "reabrir" Alcatraz "substancialmente ampliada e reconstruída, para receber os criminosos mais cruéis e violentos da América".O presidente norte-americano pretende que aquele estabelecimento prisional passe a ser "um símbolo de lei, ordem e justiça" de um país onde há "criminosos cruéis, violentos e reincidentes", que designou como "a escória da sociedade".Apesar das autoridades prisionais americanas terem dito que a fuga de Alcatraz era impossível, 36 homens tentaram escapar-se durante os 29 anos em que esteve a operar, de acordo com os dados do FBI.Contudo, nenhuma dessas fugas foi oficialmente registada como bem-sucedida, embora cinco prisioneiros constem ainda hoje como "desaparecidos", o que levou as autoridades a dizer que "presumivelmente" morreram afogados.Esse episódio foi transformado, aliás, em filme, Os Fugitivos de Alcatraz, que se tornou um enorme êxito em 1979, com Clint Eastwood como protagonista. Em 1996, a ilha de Alcatraz foi ainda cenário para a rodagem de outro filme, O Rochedo com Sean Connery e Nicolas Cage.