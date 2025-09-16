Trump exige 15 mil milhões de dólares ao The New York Times por difamação

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou um processo de difamação contra o jornal norte-americano New York Times, exigindo uma indemnização de 15 mil milhões de dólares (perto de 12,7 mil milhões de euros).A acusação visa também quatro jornalistas do New York Times, de acordo com documentos judiciais consultados pela Associated Press.O processo interposto no Tribunal Distrital dos Estados Unidos na Florida cita vários artigos e um livro escrito pelos jornalistas do jornal, publicados antes das eleições de 2024, afirmando que constituem "difamação intencional e maliciosa" do New York Times.O processo refere ainda que os acusados publicaram as declarações com conhecimento da falsidade das declarações.Questionada pela Associated Press sobre o processo, a direção jornal New York Times não respondeu.Donald Trump afirmou na segunda-feira, 15 de setembro, através das redes sociais, que o New York Times transformou-se num "porta-voz" do Partido Democrata e da "esquerda radical".Trump criticou e já processou outros órgãos de comunicação social, nomeadamente, o Wall Street Journal a quem pediu uma indemnização de 10 mil milhões de dólares (cerca de 8,5 mil milhões de euros)..Wall Street Journal avança que Trump foi informado em maio de que consta do processo Epstein. O processo contra o jornal do magnata Rupert Murdoch foi interposto em julho, depois de o Wall Street Journal ter publicado uma reportagem sobre as supostas ligações entre Donald Trump e o empresário Jeffrey Epstein, envolvido em vários escândalos sexuais, e que se suicidou numa cadeia de Nova Iorque em 2019. .Muita realeza e pouco povo no regresso de Trump ao Reino Unido