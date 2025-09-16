Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Trump é chamado de “violador” num cartaz de protesto numa paragem de autocarro de Londres.
Trump é chamado de "violador" num cartaz de protesto numa paragem de autocarro de Londres.EPA/TOLGA AKMEN
Muita realeza e pouco povo no regresso de Trump ao Reino Unido

Presidente dos EUA, recebido por Isabel II em 2019, volta esta terça-feira para uma segunda viagem histórica e relâmpago envolta em pompa e circunstância, mas o mais afastado possível dos protestos.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
