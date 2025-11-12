Trump espera promulgar esta noite lei que acaba com a paralisação orçamental

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, espera promulgar já esta quarta-feira à noite, 12 de novembro, uma lei que ponha fim à paralisação orçamental recorde no país, disse a sua porta-voz Karoline Leavitt.Donald Trump "alegra-se por pôr fim a este shutdown devastador causado pelos democratas e esperamos que esta assinatura ocorra esta noite", declarou Karoline Leavitt numa conferência de imprensa na Casa Branca.Após um dia de oito votações, o Senado aprovou, na última segunda-feira, o acordo de financiamento provisório, com 60 votos a favor e 40 contra.O acordo, promovido pelos republicanos, com apoio de oito democratas, foi alcançado no 41.º dia de paralisação do Governo, a mais longa da história dos EUA, e está agora nas mãos da Câmara dos Representantes, que deverá iniciar a sessão hoje, decidir o desfecho.Os oito democratas que romperam com o voto partidário e permitiram que o pacote avançasse foram Catherine Cortez Masto, Jacky Rosen, John Fetterman, Maggie Hassan, Jeanne Shaheen, Tim Kaine, Dick Durbin e o independente Angus King. .Novos emails revelados. Epstein afirmou que Trump "sabia das raparigas" e passou horas com uma das vítimas.Trump afirma ter a "obrigação" de processar a BBC e reitera acusações contra a estação pública britânica