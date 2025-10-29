Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Donald e Melania Trump receberam Xi Jinping e a mulher, Peng Liyuan, em Mar-a-Lago em abril de 2017, poucos meses depois de chegar à Casa Branca.
Donald e Melania Trump receberam Xi Jinping e a mulher, Peng Liyuan, em Mar-a-Lago em abril de 2017, poucos meses depois de chegar à Casa Branca.D. Myles Cullen / Casa Branca
Internacional

Trump e Xi: Uma relação de elogios e sorrisos marcada por tensões

Os presidentes de Estados Unidos e China voltam a encontrar-se esta quinta-feira, naquele que será o quinto frente-a-frente entre os dois líderes e seis anos depois da sua última reunião bilateral.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Donald Trump
Estados Unidos
China
Xi Jinping
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt