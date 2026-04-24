Trump dormita durante conferência de imprensa e justifica erro de matemática (veja o vídeo)

Numa conferência na Sala Oval sobre o preço dos medicamentos nos Estados Unidos, Donald Trump foi apanhado pelas câmaras a lutar contra o sono, chegando aparentemente a dormitar durante alguns segundos.Esta não foi a primeira vez que o presidente dos Estados Unidos foi apanhado a resistir ao cansaço. Situação idêntica já tinha acontecido durante uma reunião do conselho de ministro em dezembro do ano passado, mas Trump esclareceu na altura que apenas tinha fechado os olhos..Ainda sobre o tema do preço dos medicamentos, Donald Trump disse há dois dias que o preço dos medicamentos baixou 600%, o que matematicamente é incorreto, porque se o preço baixasse 100%, significaria que seria de borla. Baixar 600% significaria que os utentes receberiam dinheiro em vez de pagar pelos medicamentos.O secretário da Saúde, Robert F. Kennedy Jr., tentou explicar a matemática do líder da Casa Branca: "Se o medicamento custasse 100 dólares e o preço subisse para 600, seria um aumento de 600%. Se baixasse de 600 dólares para 100, representaria uma poupança de 600%.". Logo a seguir, o próprio presidente dos Estados Unidos afirmou que há "duas formas de calcular" e tudo "depende da perspetiva"..Durante a mesma audiência na Casa Branca, Travis Smith, um menino de dois anos que era surdo e foi curado por um medicamento que Trump apelidou de "milagroso" apareceu a dançar e a gatinhar na Sala Oval."Isso é realmente incrível. Ele era 100% surdo, mas tomou esse medicamento milagroso e agora pode ouvir a mãe, Sierra, dizer 'amo-te'", realçou Trump.