Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Trump diz que líderes europeus vão aos EUA esta semana para discutir a guerra na Ucrânia
EPA/JIM LO SCALZO
Internacional

Trump diz que líderes europeus vão aos EUA esta semana para discutir a guerra na Ucrânia

O presidente norte-americano afirmou que falará "em breve" com Putin e que os EUA estão prontos para uma segunda fase de sanções contra Moscovo após ataque atingiu edifício governamental em Kiev.
Susete Henriques
Publicado a
Atualizado a

Após o maior ataque russo contra a Ucrânia desde o início da guerra, Donald Trump anunciou que líderes europeus vão estar esta semana nos Estados Unidos para discutir um caminho para o fim do conflito, que dura há mais de três anos.

"Certos líderes europeus virão ao nosso país na segunda [8 de setembro] ou terça-feira [9], individualmente", disse o presidente norte-americano, citado pela imprensa internacional, mas sem referir nomes. Manifestou, no entanto, confiança sobre uma solução para o fim do conflito. "Creio que iremos resolvê-lo", declarou.

Trump disse ainda, no domingo, que falará "em breve" com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, referindo que não está satisfeito com os últimos acontecimentos na guerra, isto depois de, no fim de semana, Moscovo ter lançado a maior ofensiva contra território ucraniano desde o início do conflito.

Questionado sobre se os EUA estão preparados para uma nova fase de sanções contra Moscovo, Donald Trump respondeu que "sim".

Trump diz que líderes europeus vão aos EUA esta semana para discutir a guerra na Ucrânia
Governo e líderes europeus deixam mensagens de apoio à Ucrânia após ataque que atingiu sede de governo

A Rússia, recorde-se, lançou 805 drones e mísseis, tendo atingido um edifício governamental em Kiev, a capital do país.

O ataque “foi o maior ataque russo com drones desde o início” da invasão em larga escala da Ucrânia, afirmou o porta-voz da Força Aérea da Ucrânia, Yuriy Ihnat, em declarações à agência de notícias norte-americana Associated Press.

Segundo a Força Aérea, a Ucrânia conseguiu abater e neutralizar 747 drones e quatro mísseis, mas houve nove impactos de mísseis e 56 ataques com drones em 37 locais de todo o país, tendo os detritos das armas caído em oito áreas.

“Pela primeira vez, um edifício governamental foi danificado por um ataque inimigo, incluindo o telhado e os andares superiores”, disse a primeira-ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko, adiantando que o edifício “será restaurado, mas as vidas perdidas não podem ser recuperadas”.

“O mundo deve responder a esta destruição não apenas com palavras, mas com ações. É necessário aumentar a pressão das sanções — principalmente contra o petróleo e o gás russos”, defendeu.

As duas pessoas mortas eram uma mãe e o seu filho de três meses, cujos corpos foram retirados dos escombros pelas equipas de resgate, anunciou o chefe da administração municipal de Kiev, Tymur Tkachenko, acrescentando que pelo menos 10 locais em Kiev foram danificados no ataque.

Um ataque condenado por líderes europeus, com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, acusou Moscovo de estar “a gozar com a diplomacia". António Costa, presidente do Conselho Europeu, falou em "aumentar a pressão sobre a Rússia através de sanções adicionais".

Também o Governo português, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros condenou o "mais intenso ataque russo à Ucrânia desde o início da guerra de agressão (810 drones e 13 mísseis), que atingiu diretamente a sede do Governo". "Profunda solidariedade com as vítimas (incluindo crianças), as suas famílias e com o povo e as autoridades ucranianos", manifestou o Executivo de Luís Montenegro nas redes sociais.

Com Lusa

Trump diz que líderes europeus vão aos EUA esta semana para discutir a guerra na Ucrânia
Ucrânia diz que maior ataque russo com drones desde início da guerra atingiu edifício governamental
EUA
Donald Trump
Guerra na Ucrânia
líderes europeus

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt