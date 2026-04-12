Um cartaz anti-EUA em Teerão onde se lê “O Estreito de Ormuz vai continuar fechado”.
Um cartaz anti-EUA em Teerão onde se lê “O Estreito de Ormuz vai continuar fechado”. EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
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Trump diz que EUA vão bloquear Estreito de Ormuz após negociações falharem

Presidente norte-americano quer pressionar o Irão, que continua a exportar petróleo, anunciando ainda que vai travar todos os navios que paguem “portagem” a Teerão.
Susana Salvador
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