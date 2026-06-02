Militares israelitas dizem ter apreendido centenas de armas nas operações no sul do Líbano.
Militares israelitas dizem ter apreendido centenas de armas nas operações no sul do Líbano.FOTO: DR/IDF
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Trump diz que diálogo com Irão é “contínuo” apesar de os ataques não terem parado no Líbano

Israelitas dizem que vão atuar no sul do Líbano e Hezbollah rejeita “cessar-fogo parcial” só porque Beirute é poupado. Marco Rubio confiante nos avanços das negociações com Teerão.
Susana Salvador
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