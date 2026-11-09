Trump diz que convite a líder de organização de luta livre para porta-voz foi piada

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que estava a brincar quando convidou o líder da maior organização mundial de artes marciais mistas, Dana White, para ser o novo porta-voz da Casa Branca.

Após as derrotas expressivas do Partido Republicano nas eleições intercalares de 03 de novembro, Trump promoveu mudanças na Administração na sexta-feira, substituindo a chefe de gabinete, Susie Wiles, considerada pela imprensa especializada uma interlocutora entre o setor privado e o Presidente Trump, com o controverso conselheiro anti-imigração Stephen Miller.

No sábado, o chefe de Estado publicou uma mensagem na plataforma que detém, a Truth Social, a afirmar que tinha oferecido o cargo de secretário de imprensa a Dana White.

Trump disse ainda que pedira a White para levar para a Casa Branca, como assistentes, vários lutadores, mesmo que não fossem norte-americanos, entre os quais Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier, Amanda Nunes e Kayla Harris.

"Tenho o prazer de anunciar que foi oferecido ao grande Dana White, um lutador e guerreiro incansável, o cargo de secretário de imprensa dos Estados Unidos", escreveu Trump.