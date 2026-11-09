Trump diz que convite a líder de organização de luta livre para porta-voz foi piada
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Trump diz que convite a líder de organização de luta livre para porta-voz foi piada

O cargo de porta-voz da Casa Branca está vago desde 16 de outubro, quando Katie Zacharia se demitiu, apenas cinco dias depois de ter assumido funções.
DN/Lusa
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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que estava a brincar quando convidou o líder da maior organização mundial de artes marciais mistas, Dana White, para ser o novo porta-voz da Casa Branca.

Após as derrotas expressivas do Partido Republicano nas eleições intercalares de 03 de novembro, Trump promoveu mudanças na Administração na sexta-feira, substituindo a chefe de gabinete, Susie Wiles, considerada pela imprensa especializada uma interlocutora entre o setor privado e o Presidente Trump, com o controverso conselheiro anti-imigração Stephen Miller.

No sábado, o chefe de Estado publicou uma mensagem na plataforma que detém, a Truth Social, a afirmar que tinha oferecido o cargo de secretário de imprensa a Dana White.

Trump disse ainda que pedira a White para levar para a Casa Branca, como assistentes, vários lutadores, mesmo que não fossem norte-americanos, entre os quais Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier, Amanda Nunes e Kayla Harris.

"Tenho o prazer de anunciar que foi oferecido ao grande Dana White, um lutador e guerreiro incansável, o cargo de secretário de imprensa dos Estados Unidos", escreveu Trump.

O cargo de porta-voz da Casa Branca está vago desde 16 de outubro, quando Katie Zacharia se demitiu, apenas cinco dias depois de ter assumido funções, tornando-se a pessoa que menos tempo ocupou o cargo.

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Trump demite nova secretária de imprensa da Casa Branca ao fim de uma semana no cargo

No domingo, Trump declarou que tudo não passou de “uma brincadeira”.

“Estava a brincar, mas acho que o Dana gosta da ideia, e é um tipo muito capaz”, disse Trump aos jornalistas na Florida, antes de partir para Washington. White deverá visitar hoje Trump na Casa Branca .

O diretor executivo da maior organização mundial de artes marciais mistas rejeitou o convite do Presidente norte-americano, noticiou no sábado a estação televisiva CNN.

Horas depois de Trump ter divulgado o convite, a estação norte-americana noticiou que "uma fonte familiarizada com o assunto afirma que o diretor executivo do Ultimate Fighting Championship (UFC) recusou a ideia pouco convencional".

Por outro lado, o portal TMZ avançou, citando "fontes com conhecimento direto do assunto", que Dana White, de 57 anos, se encontrava em Londres para assistir a um combate de boxe.

Em junho, Donald Trump celebrou o 80º aniversário ao acolher, na Casa Branca, um torneio de artes marciais mistas organizado pela UFC.

Dana White também apareceu em palco ao lado de Trump durante o discurso de vitória, após a reeleição, em 2024.

As eleições intercalares, interpretadas como um referendo à governação de Trump, terminaram com uma vitória da oposição democrata, que retirou aos republicanos o controlo das duas câmaras do parlamento norte-americano.

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