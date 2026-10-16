Trump demite nova secretária de imprensa da Casa Branca ao fim de uma semana no cargo

Donald Trump demitiu Katie Zacharia do cargo de secretária de imprensa da Casa Branca, anunciaram os assessores do presidente dos Estados Unidos, citados esta sexta-feira, 16 de outubro, pela CNN.

Termina assim a curta mas turbulenta passagem de Zacharia como principal porta-voz da administração Trump.

O presidente norte-americano havia dito anteriormente aos jornalistas que tinha pedido à profissional da comunicação para que reconsiderasse a sua permanência no cargo, praticamente decretando o fim da sua passagem pela Casa Branca.

"Honestamente, se eu fosse a si, reconsideraria", terá dito Trump a Zacharia na manhã desta sexta-feira, segundo o próprio

A curta passagem de Zacharia pelo cargo ficou marcada pelas persistentes perguntas sobre o seu percurso académico e profissional. Trump chegou a dizer que a sua nova secretária de imprensa tinha sido maltratada pelos media, elogiando-a como uma apoiante leal, mas deixou claro que não acreditava que Zacharia fosse adequada para falar em seu nome como principal porta-voz do governo. "Talvez não seja para ela", admitiu.