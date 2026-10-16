Trump demite nova secretária de imprensa da Casa Branca ao fim de uma semana no cargo
Donald Trump demitiu Katie Zacharia do cargo de secretária de imprensa da Casa Branca, anunciaram os assessores do presidente dos Estados Unidos, citados esta sexta-feira, 16 de outubro, pela CNN.
Termina assim a curta mas turbulenta passagem de Zacharia como principal porta-voz da administração Trump.
O presidente norte-americano havia dito anteriormente aos jornalistas que tinha pedido à profissional da comunicação para que reconsiderasse a sua permanência no cargo, praticamente decretando o fim da sua passagem pela Casa Branca.
"Honestamente, se eu fosse a si, reconsideraria", terá dito Trump a Zacharia na manhã desta sexta-feira, segundo o próprio
A curta passagem de Zacharia pelo cargo ficou marcada pelas persistentes perguntas sobre o seu percurso académico e profissional. Trump chegou a dizer que a sua nova secretária de imprensa tinha sido maltratada pelos media, elogiando-a como uma apoiante leal, mas deixou claro que não acreditava que Zacharia fosse adequada para falar em seu nome como principal porta-voz do governo. "Talvez não seja para ela", admitiu.
Zacharia intitulava-se advogada e Donald Trump chamou-a mesmo de "procuradora", mas nunca foi aprovada no exame da Ordem dos Advogados, que lhe dava acesso a exercer advocacia.
Depois de o Wall Street Journal ter noticiado que Katie Zacharia chumbou no exame da Ordem dos Advogados da Califórnia em 2011 e não foi aprovada em nenhum outro estado norte-americano onde viveu, a visada explicou que se formou na faculdade de direito da Universidade Pepperdine e fez o exame, mas não foi aprovada.
Segundo Zacharia, estava distraída com os planos de se casar e mudar-se para China, onde o marido estava empregado, acrescentando que não precisava de ser aprovada no exame para trabalhar no país asiático.
Katie Zacharia foi anunciada na semana passada como nova secretária de imprensa da Casa Branca, sucedendo a Karoline Leavitt.
Antes de assumir o cargo desempenhava as funções de assessora de comunicação no Trump Media & Technology Group, que opera a plataforma Truth Social, onde Trump publica conteúdo com frequência. Também trabalhou durante um curto período de tempo no Departamento de Segurança Interna no início do segundo mandato de Trump. Além disso, já participou como comentadora em órgãos de comunicação social como a CNN, Fox News e Newsmax.