Trump culpa vandalismo pelos estragos no lago do Lincoln Memorial e anuncia detenções

Não foi preciso esperar muito para que o espelho de água do Lincoln Memorial, em Washington, voltasse a ficar sujo, com uma água esverdeada e cheia de algas. O espaço, objeto de uma renovação que terá custado 14 milhões de dólares, está igual ou pior do que antes, o que reacendeu as críticas ao projeto, ordenado por Donald Trump. No entanto, para o presidente norte-americano, a culpa é de vândalos.“A Polícia do Parque Nacional dos Estados Unidos deteve vários indivíduos por vandalizarem o magnífico espelho de água da nossa nação. Quem faria uma coisa destas? São crimes gravíssimos relacionados com a destruição de monumentos nacionais. Anos de prisão! Os trabalhos de reparação começarão imediatamente”, disse Trump numa publicação na rede social Truth Social no sábado.Duas horas depois, o presidente dos Estados Unidos voltou ao assunto para reafirmar que “muitas outras pessoas foram presas em ligação com o vandalismo vergonhoso” do “belo” espelho de água.Um dos detidos foi David Hearn, um antigo atleta olímpico que representou os Estados Unidos na canoagem em 1992, 1996 e 2000. Em declarações ao Washington Post explicou que ia a passar de bicicleta e parou para observar a renovação, tendo agarrado num bocado do fundo, que estava a descascar. Nesse momento, foi cercado por dois soldados da Guarda Nacional e detido por danos em propriedade pública.Para Trump, o lago não tinha este aspeto nem funcionava tão bem desde 1922, quando foi construído. “O que estes terríveis vândalos fizeram é uma verdadeira afronta aos presidentes George Washington e Abraham Lincoln e deve ser tratado como tal”, defendeu, dizendo que terá sido usada uma faca para fazer um rasgão de 76 metros e terão sido despejados produtos químicos corrosivos na água.. O presidente norte-americano anunciou que a reparação do espelho de água, com 610 metros de comprimento, vai avançar rapidamente “para que volte a ser tão belo como antes”.Foi no final de abril que Donald Trump emitiu um despacho a ordenar que a superfície do Espelho d’Água do Lincoln Memorial fosse pintada de azul. “O resultado será um espelho d’água belíssimo, verdadeiramente belíssimo. Exatamente como devia ser”, declarou o chefe de Estado, estimando um custo aproximado de 1,5 milhões de dólares (1,28 milhões de euros).Segundo contou, a ideia surgiu durante a visita de um amigo que veio da Alemanha: “Ele disse-me: ‘É nojento, imundo. A água tem uma aparência repugnante. Não representa o país'”.Obras finalizadas, rapdamente o espelho de água voltou ao que era, sendo que, segundo a imprensa norte-americana, os custos derraparam e a obra custou 14 milhões de dólares.