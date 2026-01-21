Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Trump diz que o acordo sobre o Ártico ainda precisa de ser negociado, mas que é a longo prazo e satisfaz as necessidades dos EUA.
Trump diz que o acordo sobre o Ártico ainda precisa de ser negociado, mas que é a longo prazo e satisfaz as necessidades dos EUA. EPA / GIAN EHRENZELLER
Internacional

Trump cancela tarifas à Europa após conseguir de Rutte princípio de acordo para o Ártico

“Ele garante-nos tudo o que precisávamos”, disse Trump após anunciar que tinha alcançado uma estrutura de acordo com o secretário-geral da NATO. Antes, já tinha afastado tomar a ilha pela força.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
União Europeia
Donald Trump
Guerra na Ucrânia
Estados Unidos
Mark Rutte
Gronelândia
Fórum Económico Mundial
Davos
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt