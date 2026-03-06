Trump avisa: "Não haverá acordo com o Irão, exceto a rendição incondicional"

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou esta sexta-feira, 6 de março, que os EUA não pretendem alcançar um acordo com o Irão e apenas aceitam a "rendição incondicional".Numa mensagem divulgada na sua rede social, a Truth Social, declarou: "Não haverá acordo com o Irão, exceto a rendição incondicional!".Trump afirmou ainda o que pretende depois da rendição do Irão e da "escolha de um grande e aceitável" novo líder do país "Nós, e muitos dos nossos maravilhosos e corajosos aliados e parceiros, trabalharemos incansavelmente para trazer o Irão de volta da beira da destruição, tornando-o economicamente maior, melhor e mais forte do que nunca", afirmou."O irão terá um grande futuro", prometeu Donald Trump na sua mensagem..Montenegro diz que EUA são “aliado incontornável” mas critica ameaças de Trump.Trump quer "rendição incondicional" do Irão. Montenegro revela que chegam constantes pedidos de repatriamento