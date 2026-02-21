Trump aumenta nova tarifa global de 10% para 15% após decisão do Supremo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou este sábado, 21 de fevereiro, que vai aumentar para 15% a nova tarifa global sobre bens importados, depois de na sexta-feira (20) ter indicado que a taxa seria de 10%. A decisão surge na sequência do acórdão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos que declarou ilegais as anteriores medidas impostas pela administraçãcp.Numa publicação na sua rede social, Truth Social, Trump confirmou que a nova taxa entra em vigor “com efeitos imediatos” e justificou a alteração após uma “revisão minuciosa” da decisão do tribunal. O chefe de Estado afirmou que irá elevar a “Worldwide Tariff” de 10% para “o nível totalmente permitido e legalmente testado de 15%”.Na mesma mensagem, Trump voltou a atacar o Supremo, classificando o acórdão como “ridículo”, “mal redigido” e “extraordinariamente anti-americano”. A decisão do tribunal, tomada por seis votos contra três, concluiu que o presidente excedeu os seus poderes ao aplicar tarifas sem aprovação do Congresso..As anteriores taxas tinham sido impostas ao abrigo de poderes de emergência, permitindo à Casa Branca aplicar direitos aduaneiros de forma unilateral. O Supremo entendeu, contudo, que a Constituição atribui ao Congresso - e não ao Presidente - a competência para criar impostos e tarifas sobre países estrangeiros.Apesar do revés judicial, Trump garantiu que continuará a avançar com novas medidas comerciais. “Como presidente dos Estados Unidos da América, estarei a aumentar a tarifa mundial”, escreveu, acrescentando que vários países têm estado a “aproveitar-se” dos EUA há décadas..Trump impõe tarifas globais de 10% após Supremo ter anulado as anteriores. "Juízes foram antipatriotas", acusa.Supremo Tribunal dos EUA chumba tarifas de Trump considerando-as ilegais