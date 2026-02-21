Presidente dos EUA, Donald Trump
Presidente dos EUA, Donald TrumpFOTO: LAURENT GILLIERON / EPA
Internacional

Trump aumenta nova tarifa global de 10% para 15% após decisão do Supremo

Presidente norte-americano revê taxa anunciada na véspera e volta a criticar o Supremo Tribunal, que considerou ilegais as anteriores medidas alfandegárias.
Nuno Tibiriçá
Publicado a
Atualizado a

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou este sábado, 21 de fevereiro, que vai aumentar para 15% a nova tarifa global sobre bens importados, depois de na sexta-feira (20) ter indicado que a taxa seria de 10%.

A decisão surge na sequência do acórdão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos que declarou ilegais as anteriores medidas impostas pela administraçãcp.

Numa publicação na sua rede social, Truth Social, Trump confirmou que a nova taxa entra em vigor “com efeitos imediatos” e justificou a alteração após uma “revisão minuciosa” da decisão do tribunal.

O chefe de Estado afirmou que irá elevar a “Worldwide Tariff” de 10% para “o nível totalmente permitido e legalmente testado de 15%”.

Na mesma mensagem, Trump voltou a atacar o Supremo, classificando o acórdão como “ridículo”, “mal redigido” e “extraordinariamente anti-americano”. A decisão do tribunal, tomada por seis votos contra três, concluiu que o presidente excedeu os seus poderes ao aplicar tarifas sem aprovação do Congresso.

As anteriores taxas tinham sido impostas ao abrigo de poderes de emergência, permitindo à Casa Branca aplicar direitos aduaneiros de forma unilateral. O Supremo entendeu, contudo, que a Constituição atribui ao Congresso - e não ao Presidente - a competência para criar impostos e tarifas sobre países estrangeiros.

Apesar do revés judicial, Trump garantiu que continuará a avançar com novas medidas comerciais. “Como presidente dos Estados Unidos da América, estarei a aumentar a tarifa mundial”, escreveu, acrescentando que vários países têm estado a “aproveitar-se” dos EUA há décadas.

Presidente dos EUA, Donald Trump
Trump impõe tarifas globais de 10% após Supremo ter anulado as anteriores. "Juízes foram antipatriotas", acusa
Presidente dos EUA, Donald Trump
Supremo Tribunal dos EUA chumba tarifas de Trump considerando-as ilegais
Donald Trump
Internacional
Atualidade
Administração Trump

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt