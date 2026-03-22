Trump anuncia "morte do Irão" e diz que mira em novo inimigo: o partido Democrata

Donald Trump já escolheu o próximo alvo: o partido Democrata. O anúncio foi realizado pelo próprio Presidente americano, na rede social Truth Social. "Agora, com a morte do Irão, o maior inimigo que a América tem é a Esquerda Radical, o Partido Democrata altamente incompetente! Obrigado pela vossa atenção a este assunto. Presidente DJT", escreveu..É o novo alvo de Trump após a guerra no Irão, ainda em andamento e a Venezuela, alvo de ataques em janeiro. Em outra publicação na mesma rede social, o líder republicano partilhou uma notícia sobre um "esquema fraudulento dos democratas".Trump avisa: "Não haverá acordo com o Irão, exceto a rendição incondicional"