"O maior inimigo que a América tem é a Esquerda Radical", escreveu.
"O maior inimigo que a América tem é a Esquerda Radical", escreveu.EPA/FRANCIS CHUNG / POOL
Internacional

Trump anuncia "morte do Irão" e diz que mira em novo inimigo: o partido Democrata

Publicação foi realizada esta tarde na rede Truth Social.
Amanda Lima
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Donald Trump já escolheu o próximo alvo: o partido Democrata. O anúncio foi realizado pelo próprio Presidente americano, na rede social Truth Social.

"Agora, com a morte do Irão, o maior inimigo que a América tem é a Esquerda Radical, o Partido Democrata altamente incompetente! Obrigado pela vossa atenção a este assunto. Presidente DJT", escreveu.

Publicação na rede social Truth Social.
Publicação na rede social Truth Social.Foto: DR

É o novo alvo de Trump após a guerra no Irão, ainda em andamento e a Venezuela, alvo de ataques em janeiro. Em outra publicação na mesma rede social, o líder republicano partilhou uma notícia sobre um "esquema fraudulento dos democratas"

"O maior inimigo que a América tem é a Esquerda Radical", escreveu.
Trump avisa: "Não haverá acordo com o Irão, exceto a rendição incondicional"
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