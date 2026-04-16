Trump anuncia cessar-fogo entre Israel e Líbano e admite viajar até Islamabad em caso de acordo com Irão

O embaixador iraniano na ONU disse estar “cautelosamente otimista” quanto ao desfecho das negociações com Washington, argumentando que, se os norte-americanos mantiverem uma abordagem construtiva e racional, as conversações poderão ter um “resultado significativo”.“Estamos convencidos de que, se os Estados Unidos adotarem uma abordagem construtiva e racional, se evitarem avançar com quaisquer exigências contrárias ao direito internacional, estas negociações podem conduzir a um resultado significativo”, disse Amir-Saeid Iravani numa sessão da Assembleia Geral convocada após o veto da Rússia e da China a uma resolução sobre o estreito de Ormuz.“Apesar da nossa profunda desconfiança em relação aos Estados Unidos, devido às suas repetidas traições à diplomacia, empenhámo-nos, no entanto, nas negociações de boa-fé e continuamos cautelosamente otimistas”, continuou.Lusa