Trump afirma que o Irão "vai pagar generosamente" e reconhece impacto do conflito nos preços dos combustíveis

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou esta quarta-feira que o Irão "vai pagar generosamente" pela morte de militares norte‑americanos em ataques que Washington atribui a Teerão, e reconheceu que o confronto já exerce um efeito negativo sobre os preços dos combustíveis. As afirmações foram proferidas antes do seu embarque no avião presidencial Air Force One, com destino à Base Aérea de Dover, no Delaware, onde marca presença na receção dos restos mortais dos soldados mortos na Jordânia e no Iraque.Ainda no que diz respeito às forças iranianas, Trump afirmou que "vão pagar um preço muito elevado e estão a ser dizimados". O presidente dos EUA reagiu também a uma sondagem do portal Politico, realizada com 2.061 norte‑americanos, que aponta que 36% dos inquiridos defendem que Washington deve abandonar o envolvimento militar no Irão "independentemente dos custos", enquanto 16% apoiam a decisão de continuar com os combates, mesmo que isso implique um aumento dos custos económicos para os EUA.Sobre essa sondagem, Trump disse que "os americanos não são contra a guerra. (...) Os americanos não querem preços elevados do gás, mas não se opõem à guerra. (...) Ninguém quer que o Irão tenha armas nucleares".Estas declarações surgem já depois do presidente dos EUA ter ameaçado atacar infraestruturas civis iranianas e de ter admitido novos bombardeamentos contra instalações ligadas ao programa nuclear de Teerão..Trump ameaça destruir "uma ponte ou central elétrica" no Irão sempre que Teerão "disparar contra um navio no estreito de Ormuz"