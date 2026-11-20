Donald Trump afirmou esta sexta-feira, 20 de novembro, em conferência de imprensa na Casa Branca, que teve “boas conversas sobre a Ucrânia” com Vladimir Putin e acredita ter “boas hipóteses” de concretizar um acordo de paz.

O presidente dos Estados Unidos adiantou que o homólogo russo lhe confidenciou que não teria invadido a Ucrânia caso Trump estivesse no cargo na altura e que "expressou claramente o desejo de ver a guerra entre a Rússia e a Ucrânia chegar ao fim por meios diplomáticos". "Se a eleição não tivesse manipulada, a guerra nunca teria acontecido", reforçou.

Minutos antes da reunião, o Financial Times avançou que a Administração Trump informou Kiev e a União Europeia pretende fechar acordo de paz em janeiro.

Ainda sobre a reunião trilateral com Putin e o presidente chinês, Xi Jinping, referiu-se ao evento como "incrível". "Foi uma energia incrível" e a "relação entre nós os dois era fantástica", acrescentou, frisando tratarem-se de três "indivíduos a tentar resolver divergências". "Dou-me bem com a Rússia e com a China, aditou".

Da reunião saiu uma declaração trilateral formal de nunca permitir que um conflito nuclear possa existir, tendo Trump ainda assegurado que "o Irão nunca terá alguma arma nuclear, de forma alguma".

Outros temas marcaram o discurso de Trump, nomeadamente a viagem à Ásia e os "grandes acordos comerciais" que foram fechados, tendo puxado dos galões para referir a sua influência para a maior queda de sempre no preço do petróleo. "Em breve vamos ter preços muito mais baixos", garantiu, tendo ainda frisado que os Estados Unidos têm taxas de pobreza e desemprego nos níveis mais baixos de sempre e que em solo norte-americano estão a ser construídas grandes fábricas, mencionando os casos da Toyota e da Ford, o que que catapultou número de empregos novos na construção no país.

Acerca da Inteligência Artificial, ferramenta à qual Trump quer chamar de Super Inteligência, vincou que não vai permitir que "as empresas construam data centers noutros países, porque a China vai levá-los a todos". "Temos imensos sítios", salientou, antevendo que a "Super Inteligência vai superar a Revolução Industrial".