Três desaparecidos no Sul de Espanha após chuvas diluvianas na região de Málaga

As autoridades espanholas estão a realizar este domingo, 28 de dezembro, uma operação de busca intensiva por três pessoas que desapareceram durante a noite de sábado (27), devido às inundações severas causadas por chuvas torrenciais no sul do país. Dois dos desaparecidos encontravam-se na província de Málaga, enquanto um terceiro é procurado na zona de Granada.Na província de Málaga, o foco das operações centra-se no município de Alhaurín el Grande. As autoridades locais relataram à imprensa internacional que dois homens, ambos na casa dos 50 anos, terão sido arrastados pela força da corrente do rio Fahala, um afluente do Guadalhorce. A carrinha em que seguiam foi localizada vazia, a cerca de 1,6 quilómetros de distância do local onde foram vistos pela última vez. Cerca de uma centena de voluntários e operacionais de emergência, incluindo equipas subaquáticas e unidades de drones, estão mobilizados no terreno.Recordes de precipitaçãoO fenómeno meteorológico registou níveis de precipitação extremos. A agência meteorológica nacional, AEMET, contabilizou mais de 130 litros de chuva por metro quadrado em apenas 12 horas em vários pontos do vale do Guadalhorce. Esta carga de água fez com que o rio Guadalhorce atingisse uma altura histórica de 5,80 metros na zona de Cártama, superando o recorde anterior de 5,52 metros estabelecido no início deste ano.Em Cártama, os bombeiros conseguiram resgatar com sucesso três pessoas, entre as quais um menor, que se encontravam presas numa habitação inundada. Vários residentes da zona de Doña Ana foram também obrigados a abandonar as suas casas perante a subida rápida das águas, que submergiram garagens e caves.Alerta desloca-se para lesteEmbora o alerta vermelho para a Andaluzia tenha sido baixado para laranja na manhã de domingo, o sistema de tempestades deslocou-se para leste. Ao fim da tarde, os avisos vermelhos permanecem ativos para a costa de Valência, onde existe um risco elevado de cheias rápidas. Este episódio de clima extremo ocorre pouco mais de um ano após as inundações catastróficas de outubro de 2024, que vitimaram mais de 230 pessoas no leste de Espanha.