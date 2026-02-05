Vannacci foi eleito eurodeputado em 2024.
Vannacci foi eleito eurodeputado em 2024.Mathieu CUGNOT / UNIÃO EUROPEIA
Internacional

Trocou a Liga por um novo partido e ameaça baralhar as contas da extrema-direita italiana

Roberto Vannacci ficou conhecido com um livro onde ataca imigrantes, mulheres e gays, tendo sido convidado por Salvini para a Liga. Agora criou o Futuro Nacional, formação de direita inflexível.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Extrema-direita
Giorgia Meloni
Itália
Matteo Salvini
Liga
