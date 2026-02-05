Trocou a Liga por um novo partido e ameaça baralhar as contas da extrema-direita italiana

O antigo general Roberto Vannacci anunciou esta semana que ia abandonar a Liga, formação liderada por Matteo Salvini e que faz parte da coligação governamental de Giorgia Meloni, para criar o seu partido, uma jogada política que vai baralhar as contas da extrema-direita italiana e pode colocar em risco a reeleição da primeira-ministra no próximo ano, mas também o futuro da própria Liga. O sinal de alarme para esta possibilidade já tinha sido dado na semana anterior quando Vannacci publicou nas suas redes sociais o logotipo de um novo partido chamado Futuro Nacional. Esta terça-feira, 3 de fevereiro, data em que o eurodeputado oficializou a sua saída da Liga - o que levou à sua expulsão do grupo parlamentar europeu dos Patriotas pela Europa -, Vannacci prometeu liderar um partido de direita inflexível, afirmando que “nenhum pugilista vence uma luta lançando ganchos moderados”. “O meu compromisso é e sempre foi mudar a Itália. Torná-la novamente um país soberano, seguro, livre, desenvolvido, próspero e exclusivo. Amo a minha pátria e quero continuar a lutar por ela, mantendo-me longe de obstáculos, concessões convenientes e acordos obscuros”, escreveu nas redes sociais o até agora vice de Salvini na Liga. “Sigo o meu caminho sozinho, com todos aqueles que perseguem o sonho de deixar para os seus filhos um país melhor do que aquele que receberam de seus pais. A partir de hoje, o Futuro Nacional é uma realidade”. O “divórcio” foi consumado após uma reunião do conselho federal da Liga e um encontro na segunda-feira à noite entre Salvini e Vannacci, que não conseguiu sanar a divisão entre os moderados do partido, liderados pelo vice-primeiro-ministro, e a ala mais extremista do eurodeputado, que é abertamente contra várias políticas do governo de Meloni, como o apoio à Ucrânia. Uma sondagem da YouTrend para a Sky TG24, publicada na quarta-feira, mostra que o novo partido de Vannacci conta com o apoio de 4,2% do eleitorado italiano, recebendo grande parte dos votos de antigos apoiantes da Liga (18%) e do Irmãos da Itália (FdI), da primeira-ministra Giorgia Meloni (23%), mas também apoio de muitos eleitores indecisos ou que se abstiveram anteriormente.A mesma sondagem revela ainda que, com o aparecimento do Futuro Nacional, o FdI perderá 1,1 ponto percentual do seu apoio eleitoral, a Liga 0,9 e o Forza Italia, o outro principal parceiro da coligação governamental de Meloni, 0,2.Roberto Vannacci, de 57 anos, tornou-se conhecido em agosto de 2023 quando lançou o livro O mundo ao contrário, devido às suas declarações controversas sobre feminismo, imigrantes, homossexuais, ambientalismo e judeus, o que não o impediu que estar na lista das obras mais vendidas em Itália. “A normalidade é a heterossexualidade. (...) Queridos homossexuais, vocês não são normais”, pode ler-se no livro, onde a adoção por casais gay é descrita como “canibalismo”. “Quer gostemos ou não, não nascemos iguais nesta terra, e por isso, aqueles que chegam a Itália deveriam agradecer e muito pela compaixão e generosidade [dos italianos]”, é outra da passagem polémica do livro, onde elogia ainda Mussolini, chamando-lhe “grande estadista”. Atualmente antigo general do exército condecorado, com experiência em palcos de guerra como Iraque, Afeganistão, Ruanda ou Jugoslávia, o conteúdo do seu livro não foi na altura bem acolhido nas Forças Armadas. Foi aberta uma investigação que culminou na sua suspensão. Enfrentou também acusações de peculato e fraude relativas às suas despesas enquanto adido militar de Itália na Rússia, entre 2021 e 2022, e foi investigado pela procuradoria de Roma por incitamento ao ódio racial, o \u0007que não o impediu de, em 2024, \u0007lançar um novo livro, A coragem vence, com direito a uma digressão nacional. Com a popularidade da Liga a decrescer, Salvini trouxe Vannacci para o partido em 2024, uma aposta que se mostrou vencedora nas eleições europeias de junho desse ano, com o antigo militar a conseguir ser eleito. Mas a partir daí tornou-se um ponto fraco - foi responsável pela derrota do partido na sua Toscana natal em outubro do mesmo ano e criou o seu grupo interno dentro da Liga, abrindo gabinetes locais e organizando comícios paralelos. Mesmo assim contava com o apoio de Salvini, que o tinha nomeado há menos de um ano secretário-adjunto do partido. “Com raiva? Não, dececionado e amargurado", escreveu Matteo Salvini no X após a saída de Vannacci da Liga. "Estamos acostumados a pensar que palavras como honra, disciplina e lealdade têm um significado \u0007preciso, especialmente para aqueles que vestiram um uniforme", prosseguiu o também vice-primeiro-ministro. "Se é verdade que na vida todos são úteis e ninguém é indispensável, a Liga ensinou-nos nestes anos, muitas vezes sozinhos contra todos, que os homens passam, as ideias permanecem. A força e o destino de uma comunidade dependem do povo e das tropas, não de reis ou generais. Livres e fortes. Sem medo."