Troca de ataques entre Irão e EUA agrava tensão: Teerão lança mísseis contra bases americanas no Golfo

O Irão e os Estados Unidos voltaram a trocar ataques durante a noite de sexta-feira e madrugada deste sábado (6 de junho), num novo episódio de escalada militar que coloca sob pressão o cessar-fogo em vigor desde abril e questiona os esforços diplomáticos para alcançar um acordo mais duradouro.Segundo o Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM), citado pela BBC, as forças norte-americanas abateram quatro drones iranianos lançados em direção ao estreito de Ormuz, a importante rota marítima para o transporte mundial de petróleo e gás natural que tem sido o principal palco de tensão desde a operação de EUA e Israel contra o Irão, lançada em fevereiro. O comando militar norte-americano justificou o abate dos aparelhos por “representarem uma ameaça imediata ao tráfego marítimo regional”.Na sequência, os Estados Unidos atacaram também instalações de radar de vigilância costeira iranianas localizadas em Goruk e na ilha de Qeshm, no sul do Irão. De acordo com a EFE, o comando norte-americano justificou a operação como uma medida destinada a impedir novos ataques iranianos após a ação dos drones no estreito de Ormuz.A resposta de Teerão não se fez esperar e a Guarda Revolucionária iraniana ordenou o lançamento de mísseis contra bases militares norte-americanas no Kuwait e no Bahrein. Num comunicado citado pela EFE, a força de elite iraniana declarou: “Atacámos as bases dos EUA na região com mísseis lançados em resposta ao ataque norte-americano contra as ilhas de Sirik e Qeshm”.Segundo a Associated Press (AP), os alvos incluíram a base aérea de Ali Al Salem, no Kuwait, que acolhe forças norte-americanas, e instalações da Quinta Frota da Marinha dos EUA, sediadas no Bahrein. O CENTCOM informou que o Irão disparou sete mísseis balísticos contra os dois países do Golfo. Seis dos projéteis terão sido intercetados pelas defesas aéreas e o sétimo não chegou ao alvo, segundo as autoridades norte-americanas, que afirmaram não haver registo de vítimas entre os seus militares.As autoridades do Kuwait também confirmaram a interceção de mísseis e drones sobre o país, enquanto o Ministério do Interior do Bahrein ativou sirenes de alerta aéreo e pediu à população para procurar abrigo e seguir as instruções oficiais.A Guarda Revolucionária iraniana alegou ainda ter causado danos na sede da Quinta Frota da Marinha norte-americana. Contudo, os norte-americanos rejeitaram essa versão, garantindo que todos os mísseis foram intercetados e negando qualquer impacto nas instalações no Barhein.Apesar da sucessão de incidentes, Washington insiste que o cessar-fogo acordado em abril continua em vigor. Citado pela AP, o Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou na sexta-feira que “a situação com o Irão parece estar a correr bastante bem”, embora reonhecendo dificuldades nas negociações para prolongar a trégua e retomar as conversações sobre o programa nuclear iraniano.Em entrevista à NBC, Trump disse que o Irão ainda possui mais de 20% de seus mísseis, um número superior aos 18% divulgados pelo presidente norte-americano no mês passado. “Eles ainda têm capacidade. Eles têm alguns mísseis, têm alguns drones. Eu diria que, em termos percentuais, talvez 21, 22% dos seus mísseis.”Questionado sobre o motivo da demora para chegar a um entendimento nas conversações em curso entre EUA e Irão, Trump disse à NBC que isso se deve a ser uma situação "muito difícil" para o Irão, devido à sua "grande independência". “Há coisas que eles nunca pensaram que teriam que fazer, mas que terão que fazer. Eles não têm escolha, e isso leva um tempo”, justificou o líder norte-americano..Novos ataques dos EUA contra o Irão. Terão sido atingidos drones no estreito de Ormuz.À “hesitação” de Trump, Irão ameaça abrir novas frentes de guerra