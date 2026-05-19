Noivos chegam em veículo militar para uma cerimónia de casamento múltiplo na segunda-feira, em Teerão. Em troca de apoios do regime, centenas de casais casaram-se declarando estarem prontos a sacrificar-se na guerra.
Noivos chegam em veículo militar para uma cerimónia de casamento múltiplo na segunda-feira, em Teerão. Em troca de apoios do regime, centenas de casais casaram-se declarando estarem prontos a sacrificar-se na guerra. EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Internacional

À “hesitação” de Trump, Irão ameaça abrir novas frentes de guerra

Retórica do presidente dos EUA mantém ambiguidade, e Teerão dobra a aposta. J.D. Vance justifica a guerra como um imperativo para impedir a proliferação nuclear.
César Avó
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