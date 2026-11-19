O Tribunal Internacional de Justiça (TIJ), o principal órgão judicial das Nações Unidas, considerou esta quinta-feira que os milhares de assassinatos e a violência sexual generalizada levados a cabo pelas forças de segurança de Myanmar contra a população muçulmana Rohingya em 2017 constituíram um genocídio patrocinado pelo Estado. A decisão do tribunal, apoiada por uma maioria de nove juízes (são 15) não é passível de recurso.

Esta decisão histórica - é a primeira vez que o tribunal responsabilizou um Estado por genocídio e apenas a quarta vez desde o Holocausto que um tribunal internacional decidiu que o critério jurídico para provar um genocídio tinha sido preenchido - coloca um ponto final num processo apresentado em Haia há sete anos pela Gâmbia - um país a mais de 11.000 quilómetros de Myanmar, mas que é de maioria muçulmana - em nome dos sobreviventes Rohingya.

A ofensiva militar de Myanmar entre 2016 e 2017, altura em que era liderada de facto pela Nobel da Paz Aung San Suu Kyi, mais tarde alvo de duras críticas, obrigou mais de 700.000 Rohingya (na sua maioria muçulmanos) a fugir pela fronteira em direção ao Bangladesh, denunciando assassinatos em massa de adultos e crianças, violações coletivas e a destruição de aldeias pelo fogo. Esta quinta-feira, num campo de refugiados no Bangladesh, milhares de Rohingya acompanharam a leitura da decisão do Tribunal Internacional de Justiça através de ecrãs de televisão colocados ao ar livre, celebrando com aplausos o veredito.